Beşiktaş 4 Ankaragücü 1

Deplasmana gitmek için heyecanımızla evlerimizden çıktık. Derneklerimizin önlerinde otobüslerin gelmesini hareket etmesini bekledik. Ancak gelen otobüsler taraftar olduğumuz için bizim seyahat ve deplasman hakkımızı engellediler. Elbette bu firmalar ve otobüsler hakkında gerekli yaptırımları yetkililer uygulayacaktır.

Bizler 7 yıldır bu deplasmanı bekliyorduk, bizim duygularımızla oynayanların bu şehirde iş yapmaması gerekir. Bizim kimseye karşı bir husumetimiz yok, canımızı sıktılar, 150-200 insanı biletleri alınmışken Ankara'da bırakanlar vicdansızca o gencecik çocukların canını yaktınız.

Maç yorumu sezonun en iyi futbolunu oynadığımız ilk 45 dakika da golü bulamayıp kontra pozisyon hatasıyla gol yememiz, takımın korner sayısı ve ceza sahası içinde pozisyon sayısı rakibin çok çok üstünde olmasına rağmen bitirici anlarda Beşiktaş kalecisini geçemedik.

Topa sahip olma oranlarımızın rakibe göre daha iyi olsa da skora yansımadı. İkinci yarı başabaş görünsede oyun olarak üstünlüğümüz vardı. Yediğimiz ikinci golde orta sahadan Vida'nın faulünü ne hakem gördü ne de '' VAR'' gördü.

'' Böyle oynayın canımızı verelim''

Ancak futbol şansının rakipte olması skor olarak rahat bir sonuç gibi görünse de Ankaragücü' müzün iyi futbolu ezilmeden oynaması gelecek için umut verdi. '' Böyle oynayın canımızı verelim'' tamda bu maç için söylenebilir. Yıllardır söylüyoruz sahada emeği gördüğümüzde bizim için skorun bir önemi yoktur. Bu takım bu taraftarıyla büyüktür.



Bu sevgi var oldukça ligin neresi olduğunun hiç bir önemi yoktur. Öncelikle Futbolcularımıza, Teknik direktörümüze, bu takımı kurup takım yapan yönetime teşekkür ederim.

Sevgiyle baktıkça başarı kendiliğinden gelecektir. Ufak tefek tartışmaları büyütmeden önümüze bakalım. Ankaragücü var olsun...