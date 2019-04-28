'Evlilik Sözleşmesi Nedir? Niçin Yapılır?'' hakkında merak edilen ve birçok oyucumuzun "hukuk köşesi"'ne gönderdiği sorulardan dolayı konuyu açıklığa kavuşturmak için Avukat Hatice Şirin Sağlam'a konuk olduk.

Okurlarımızdan hukuk alanından gelen sorular ve cevaplar.

Evlilik Sözleşmesi Niçin Yapılır?

Evlilik sözleşmesi yapılma sebebi, maddi durum bakımından farklı olan eş adaylarının ya da belli bir mal sahibi olan eşlerin, birbirlerine olan güvenlerini kesin belgelerle kanıtlamak ve herhangi bir boşanma ya da aldatma sonucu, yapılacak mal tasfiyesini önceden belirlemektir.

Evlilik sözleşmesinin önemi, tarafların evlendikten sonra mallarını nasıl yöneteceğini belirlemek ve ayrılık ya da aldatma durumunda malların tasfiyesine geçildiğinde, taraflardan kimin neyi alacağını kesin olarak belirlemek açısından, oldukça önemli olan hukuki bir belgedir.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Evlilik sözleşmesi zamanı, evlenecek ya da evlenmiş olan kişilerin seçimlerine bırakılmıştır. Evlenmeden önce sözleşme şartları onaylanacağı gibi, resmi nikah sırasında da sözleşme şartları beyan edilebilir. Ancak taraflardan birinin rahatsız olması ve kabul etmemesi durumuna karşın, sözleşmenin nikah öncesinde, karşılıklı anlaşmalar içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Medeni kanunun belirttiği kurallara göre, sözleşmenin muhatabı olan tarafın, sözleşme üzerinde fikir beyanında bulunmaya ve isteklerini dile getirerek, sözleşmenin seyrini belirlemeye hakkı vardır. Evlilik sözleşmesi, karşılıklı anlayış ve güven içerisinde oluşturulduğu takdirde, çiftlerin haklarının korunmasını sağlayacak bir belgedir.

Evlilik Sözleşmesi Nereye Verilir?

Evlilik sözleşmesinin teslim yeri, ilgili noterlerdir. Aile avukatı tarafından hazırlanarak, noterlere onaylatılan evlilik sözleşmeleri sayesinde, kişilerin evliliğin bitirilmesi sonucu malların nasıl tasfiye edileceğini belirleyen, oldukça önemli bir belgeye sahip olunur.

Aileler, sahip oldukları malların rejimini yapabilmek ve herhangi bir ayrılık söz konusu olursa, karşılıklı hakları koruyabilmek adına evlilik sözleşmesine başvurur. Kişilerin evlendikten sonra, mallarının nasıl yönetileceğini kanıtlar nitelikteki evlilik sözleşmesi örneği, aile avukatlarından kolayca temin edilebilir.

Çiftler arasında boşanma ve evliliğin iptali gibi bir durum gerçekleştiğinde ve mal rejiminin tasfiyesi konusu gündeme geldiğinde, evlilik sözleşmesi oldukça değerli bir hukuki belge niteliğinde sayılmaktadır. Özellikle eşlerden bir tanesi diğerinden daha zengin olduğunda, karşılıklı güvenin sağlanması ve anlaşmanın oluşması adına, evlilik sözleşmesi gayet medeni bir uygulama sayılmaktadır.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Evlilik sözleşmesi hazırlanma aşamaları, aile avukatı tarafından organize edilmektedir. Kişilerin maddi konular üzerinde anlaşmalarından sonra, avukatın hazırladığı sözleşmeler, kişilerce noter huzurunda imzalanır.

En son olarak da noter belgeleri onaylar ve evlilik sözleşmesi gerçekleşmiş olur. Evlilik sözleşmesi yapacak kişilerin notere gidecekleri sırada, yanlarına kimlik belgelerini ve 3 adet vesikalık resimlerini almaları gerekir.

Evlilik Sözleşmesi Neye Yarar?

Evlilik sözleşmesinin amacı, evlilik aşamasında olan çiftlerin ya da hali hazırda evli olan eşlerin, evlilik esnasında ve evliliğin sona ermesi durumunda, mevcut olan mal varlıklarını nasıl yöneteceklerini ve gerçekleşen ayrılık sonucunda, kimlerin hangi mallara sahip olacağını kanıtlar nitelikte, hukuki bir belgedir.

Boşanma gerçekleşmesi esnasında, mal rejimi konusunda tarafların haklarını ve mecburiyetlerini ele alan, malların tasfiye edilmeleri esnasında nasıl bir paylaşım olacağını belirleyen, aile hukuku sözleşmesi sayesinde, aile içi çatışma yaşanmasının önüne geçilmektedir. Medeni kanundaki karşılığı, ‘’ mal rejimi sözleşmesi’’ olan bu belge, halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinmektedir.

Eşlerden Birisi Evlilik Sözleşmesi İstediğinde Ne Yapılır?

Evlilik sözleşmesi isteyen erkek veya kadın, medeni kanundaki maddeler kapsamınca, eş adayının belirleyeceği maddeleri kabul etmek zorundadır. Karşılıklı anlaşma yolunun bulunması konusunda medeni kanunda kesin bir tanıya yer verilen evlilik sözleşmesi, iki tarafın da anlaşması sonucu, noter huzurunda gerçekleştirilebilir.

Düğün öncesinde ve nikâh esnasında gerçekleştirilebilen evlilik sözleşmesi, evlendikten sonra da oluşturulabilir.