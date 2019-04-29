"Trol" ne demektir? "İnternet trolü" kime denir?

İnternetin günlük hayatın bir parçası haline gelmesinden sonra internette sıklıkla karşılaştığımız kimliklerden biri de troller… Trollerin davranış ve psikolojik özelliklerini mercek altına yatıran dünyanın çeşitli ülkelerindeki araştırmacılar, internet trolleri hakkında ilk bakışta fark edemediğimiz çok farkı boyutları gözler önüne seriyor.

İnsanları normal olarak kabul edilmeyen bir üslup içinde öldürmenin çok eskilerden, farklı ülkelerin tarihinde etki eden farklı hikayeler aracılığıyla günümüze kadar geliyor. Ancak bu normal dışı üslup kendini güncelleyerek çağın dinamiklerine ayak uydurmayı da başarıyor.

Trollük davranışların ardında ciddi kişilik bozuklukları olabilir

Söz konusu araştırmalara göre “Kendi yaşamında özgüveni eksik ve zayıf karakterde olan insanlar, anonim bir şekilde soyut varlıklara bürünebildikleri için online ortamları kendilerini daha gülcü ve özgür hissetmek amacıyla kullanmaktalar.” sonucuna varılıyor. İnternet üzerinde araştırma yapan bu uzman kişilere göre, bu tarz kimliklere bürünen kişiler normal yaşamında direkt olarak yapamayacağı, yapmaya cesaret edemeyeceği birçok farklı şeyi internet ortamında kolaylıkla yapabilir.

Bu sebeple bu kişilere göre internet ortamı sonsuz isteklere uyum gösterilebilecek sanal bir dünyadır. İnternet üzerinde birçok platformda online olarak kendilerine karşı duydukları kızgınlıkları ve yetersizlik hislerini başlarında def edebilirler. Bu sayede oluşturdukları yeni karakter ile online ortamlarda yeni bir kimliğe bürünerek varlık gösterebilirler.

Dolayısıyla bu yeni kimlik özelliklerinde çoğunlukla utanç, nezaket ve benzeri nitelikler asla bulunmaz.

Normal hayatlarında, yani sanal olmayan gerçek dünyalarında mutsuzluk ve öfke içindeki özgüvensiz bireyler, online ortamda elde ettikleri yeni kimlikleriyle ilgi ve güç sahibi olabilme hırsıyla var olmaya devam ederler. Dolayısıyla bir internet trollünün kendini kanıtlamak için yapmış olduğu davranışlar bu şekilde açıklanır.

İnternet trolleri kendilerini toplumun onlara dikte ettiği kurallara bağımlı hissetmez bunun bir etkisi olarak da toplumsal görgü kurallarını asla önemsemezler.

Uzmanlar internet trolleri ile ilgili yaptıkları araştırmalarda, trollerin belirli bir grubu veya şahsı özellikle hedef alarak aşağılayıcı ifadelerde bulundukları görülüyor. Hedeflerini tahrik etmek amacıyla online ortamda başlayan bu işlemlerde, kullandıkları üslup tartışma yaratacak derecede olur. Dolayısıyla hedeflerini bu şekilde aşağılayıcı paylaşımlar ile kızdırmayı başaran troller diğer internet kullanıcıları tarafından da tepki toplarlar.

Sosyal Medya Trolleri Kitleleri Manipüle Edebiliyor

Radikal siyasi görüşler, ırkçılık, tüm dünya dinlerini hedef alan hoşgörüsüz ithamlar, bağnazlık veya elitizm gibi toplumda kabul görmeyen ifadeler ile kullanılma amacıyla orantılı olarak muhatap aldıkları bir diğer internet kullanıcısını tahrik etmeyi sürdürürler.

Yani kısaca bir grubu veya bireyi özellikle kızdırarak ilginin kendi üzerlerine çekilmesini isterler.

Bunun yanında internet üzerinde amacı mizah yapmak ve diğer kullanıcıları güldürmek olan trollerin de varlığı araştırmalar sonucu ortaya çıkıyor. Uzmanlar bu internet trolleri için farkı ifadeler kullanıyor.

Bu amaçla internet üzerinde trollük yapan bir kişi, manipüle ettiği asılsız haberleri gerçekmiş gibi internet ortamına sunabilirler. Bunun yanında modası geçmiş görüşleri tekrar gündeme getirebilirler. Böylece birçok farklı mecrada internet trollüne karşılaşmak çok olasıdır.