Siyah Noktalardan Kurtulmak İçin Yapılması Gerekenler

Pürüzsüz ve parlak bir cilde kavuşmak, görünüşüne önem veren herkesin en büyük hayali… Ancak belirli formüller ve yöntemler kullanarak bu hayali gerçekleştirmek oldukça kolay.

Özellikle yağlı cilde sahip olanların en çok şikâyetçi olduğu siyah noktalar, birkaç adımda ortadan kaldırılabiliyor. İşte detaylar…

Pek çok kadının cilt bakımında en çok sıkıntı çektiği konuların başında özellikle yüz bölgesinde beliren siyah noktalar geliyor. Yağlı ve geniş gözenekli bir cilde sahipseniz ne yazık ki siyah noktalardan kaçışınız pek mümkün olmuyor.

Ancak siyah noktaların ortaya çıkmasının ana sebebini öğrenir ve buna göre cilt bakımı uygulamalarını düzenli olarak gerçekleştirirseniz kısa sürede siyah noktalardan kurtulabilirsiniz.

Özellikle yüz bölgesinde beliren siyah noktaların çıkış sebebi, beslenmeye bağlı olan sebepler ve gün boyunca ciltte biriken kir ve yağ olarak görülüyor. Hatta makyaj yapmanın da siyah nokta oluşumunu hızlandırdığı biliniyor.

Bununla birlikte yüzde çıkan sivilcelerin, siyah nokta oluşumundan bir sonraki evre olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Dolayısıyla eğer yüzünüzde çıkan siyah noktalara zamanında müdahale edebilirseniz, sivilce oluşumunun da önüne geçmiş olursunuz.

Önce Gözenekleri Açın

Siyah noktaları detaylı bir şekilde temizleyebilmek için önce gözeneklerinizi açmanız gerekiyor. Bu işlem için de en çok tavsiye edilen uygulama buhar banyosu olarak biliniyor.

Başınızın üstüne bir çarşaf veya havlu örterek bir tencere sıcak suyun buharına yaklaşık 5 10 dakika yüzünüzü tutun. Bunun dışında siyah noktalarınızı kesinlikle sıkarak temizlemeye çalışmayın.

Bu uygulama cildinizi deforme edebileceğinden siyah noktaların daha kolay çoğalmasına olanak sağlayabilir. Bunun yerine uzmanlar “peeling” yapmanızı öneriyor.

Evde Uygulanabilir Peeling Tarifi

Evde bulunan malzemelerle kolaylıkla peeling yapabileceğiniz bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir çay kaşığı Türk kahvesi, bir çay kaşığı toz şeker ve bir miktar bal karıştırmanız yeterlidir. Bu karışımı ovalayarak nazik bir şekilde yüzünüze sürün ve bir süre bekleyin.

Türk kahvesi canlandırıcı etkisiyle cildinizi yenilerken, toz şeker de ölü derileri temizlemeye yarıyor. Bu yöntemle kısa sürede siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz ancak peeling’i haftada 2 kereden fazla yapmamakta fayda var.