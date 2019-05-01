Çin’in Dev Ekonomik Projeleri Dünya Dengelerini Değiştirecek

Geçtiğimiz haftalarda dünyada tarihi ve ekonomik tüm dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşandı. Biz ülke gündemine dalıp 3’ün 5’in hesabını tutarken, dünyanın bir yerlerinde başka insanlar topluluğu, dünyanın geleceğine yön verecek adımlar atmaya başlasın. Kimden mi bahsediyorum. Tabii ki Çin’den…

Çin geçtiğimiz hafta, Pekin’de “Bir Kuşak, Bir Yol” adlı bir zirve düzenledi. Bu zirvede öne çıkarılan konular dünya üzerindeki tüm dengeleri alt üst edecek türden olmasıyla sadece Asya kıtası değil batı dünyasını da yakından ilgilendiriyordu. Çin’in gelecek projeleri, önümüzdeki yüzyıl içinde yüzyıllardır süren Batı egemenliğini tek bir kalemde bitirecek mantaliteye ve kudrete sahip gibi görünüyor.

Günümüzde “Modern İpek Yolu” olarak adlandırılan bu proje, dünya yüzölçümünün 3’te 1’inden daha fazlasını kapsamına almasıyla daha önce eşi ve benzeri görülmemiş bir proje olarak dikkat çekiyor. Dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu belki de bundan sonra görebileceği pek mümkün olmayan, en büyük ekonomik kalkınma projesi olan Bir Kuşak Bir Yol projesi, düzenlenen zirvenin ardından tüm dünyada gündemin konuşulan konuları arasındaki yerini aldı. Söz konusu proje Çin’de başlıyor, Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşıyor. Projenin kapsamında tam 65 ülke bulunuyor. Tam anlamıyla bütün uygulamaların yapılıp son noktanın konulması için belirlenen tarih ise 2049 yılı olarak dikkat çekiyor.

Dünya Tersine Dönecek!

Söz konusu Bir Kuşak Bir Yol projesi için belirlenen tarih olan 2049 yılından sonra bir nevi dünyanın tersine döneceğinden bahsedebilirsiz. Bu noktada 21. yüzyıla da şimdiden pasifik yüzyılı adını vermek çok da uzak olmayan bir ihtimalden söz etmek olur. Çünkü uzmanların yaptıkları araştırmalar neticesinde dünya ticaret hacminin yaklaşık %50’sinin bu bölge merkezli olarak hayata geçirileceği öngörülüyor.

Bu bölgenin de yönetim tahtına oturmayı planlayan ve bu alanda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren tek bir ülke ön plana çıkıyor. O da Çin. Günümüzde mevcut ekonomik kıstaslar da göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda dünyanın 2. ekonomik süper gücü konumunda olan Çin 30 yıl kadar sonra dünyanın tek süper gücü olma yolunda dev projelere start vermeye hazır. Bu projeler arasında en çok dikkat çeken de tarihin İkinci İpek Yolu olarak adlandırılan Bir Kuşak Bir Yol projesi.

Geçtiğimiz hafta sonu Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen zirveye tam 100 ülke katılımcı gönderdi. Bunlar arasında İtalya, Yunanistan, İsviçre ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de bulunuyordu. Bununla birlikte 37 ülkenin de ekonomik alanda üst düzey protokol isimlerinin de zirvede hazır bulunduğu bildirildi. Bu durum tek bir gerçeğin göstergesi olarak algılanabilir. O da Çin’in şimdiden küreselleşen dünyanın bayraktarlığı görevini üstlenmiş olduğunu gösteriyor. Öte yandan Batı ülkelerinin Çin’in bu atılımlarına henüz bir cevap verdiği görülmüyor.