Anadolu Efes Eski Günlerine Geri Döndü

Anadolu Efes yine eski günlerini aratmayacak bir başarıya imza attı. Bugün gelinen tabloya bakıldığı zaman geçtiğimiz sezonu bu takımın nasıl Euroleague’in sonuncusu olarak bitirdiğini anlamak epey güç. Sezon ortasında takımın başına geçen Ergin Ataman, yeni sezonda takımın çehresini öyle bir değiştirdi ki, Anadolu Efes sanki bir Anka Kuşu gibi küllerinden geri doğdu.

Söz konusu değişim ile hemen ayağa kalkmak ve takımı bugünkü seviyeye çıkarmak hiç de kolay olmayan bir durum. Neticede her zaman böyle büyük başarılara tanık olmuyoruz. Bu sebeple başta Koç Ergin Ataman olmak üzere tüm takım oyuncularını tek tek kutlamak gerekiyor.

Hatta Koç Ergin Ataman, bu sezonun başında Euroleague’de Final Four hedefinden bahsetmişti. Şapkamızı önümüze aldığımızda o gün bu hedefin başarılacağına gerçekten inananların sayısı her halde bir elin parmaklarını geçmezdi.

Yeni kurulan bir takım ile böylesine büyük bir başarıyı elde etmek, pek mümkün gözükmeyen bir hedefti muhakkak. Ancak Anadolu Efes efsanesini yaratanların başında gelen Aydın Örs’ün başarıya giden formülünü kullanarak çok sıkı çalıştı takım.

Anadolu Efes’i tekrar Final Four potasında

Sonunda da hak ettiği başarıya ulaştı ve Barcelona gibi futbolda olduğu gibi basketbolda da önemli bir konuma sahip olan takımı eleyerek adını Final Four’a yazdırdı. Çabasının karşılığını alan Koç Ergin Ataman ve öğrencileri tam 18 yıl sonra Anadolu Efes’i tekrar Final Four potasına sokmayı başardı.

Kader maçı olarak gördükleri Barcelona karşılaşmasına bu hedef ile çıkan Anadolu Efes, tempoyu elinde tutarak sonuca ulaşmayı amaçladı. Ancak başlarda ortaya konulan tablo hiç de işlerin yolunda gittiğini gösterir cinsten değildi. Larkin ve Beaubois ikilisinin sahada beraber yer alması savunmada verilen zafiyetleri Barcelona için etkili kullanma şansı tanıdrken hücumda da yeterli etkinliği gösteremedi.

Micic’i oyuna alarak pas trafiğini artırma yoluna giden Koç Ergin Ataman, devre sonuna doğru temposunu bulmaya başlayınca maçın kontrolünü de tamamen eline geçirmeyi başardı. 2. yarıda da takımı ateşleyen kaptanı da sahaya sürerek tam gaz devam edilmesini söyledi öğrencilerine. Taraftarın desteği ile her geçen saniyede Final Four’a kimin daha çok inandığını ve bu hedefi başarmayı kimin daha çok istediğini bir kez daha gözler önüne serdiler. Neticede unutulmaz bir geceye imza atmayı başardılar.

Anadolu Efes, uzun yıllar böyle bir başarıya açtı. Kulübün eski günlerine dönmesi adına yapılan yatırımlar da cevap vermeye başlayınca Türk Basketbolu’nun lokomotifini tekrar Avrupa’nın zirvesi olma yolunda önemli yerlere çıkardı.

Anadolu Efes’in yanında bu sene art arda 5. kez Final Four’a yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe Beko’yu da yine tebrik etmek gerekiyor. Vitoria’da Türk Basketbolu için şüphesiz muhteşem bir gece yaşanacak. Avrupa’nın zirvesinde karşılaşan iki Türk takımının mücadelesi şimdiden basketbolseverleri heyecandan uykusuz tutmaya yetiyor.