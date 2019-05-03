HOŞGELDİN 11 AYIN SULTANI.

YÜREKLERİMİZE SEVGİ KONSUN!

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, mevsimlerin en güzeli olan mayıs ayının sıcaklığıyla birlikte gelecek. Bu mübarek aya Ramazan isminin verilmesindeki hikmet şöyle belirtilmiştir: Güz mevsiminin evvelinde yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasında "ramda" kelimesinden alınmıştır. Bu yağmurun yeryüzünü temizlediği gibi, Ramazan ayı da müminleri günah kirlerinden temizler.

Elbette herkesin sırtına basıp bir yerlere gelen, tefecilik yapan, namahreme dil uzatan, evladı yerinde ki yavrularımıza kötü gözle bakan, dedikodudan başka bir işi olmayan kişiler namazla oruçla kendilerini affettireceklerini sanarak Allah’ı aldatmaktalar. Bilseler ki Allah aldanmaz. Allah hiç kimseyi doğru yoldan ayırmasın.

Aç kalarak veya dizlerimizle değil kalbimizle sahip çıkmalıyız dinimize. Bu gibi kimseleri de Allah Hidayet’e erdirsin. Peki, Ramazan ayı hoş mu gelecek acaba? Bazılarımız evlerine iftariyelikler, sahurluklar alırken evine ekmeğini zor alanı et yüzü görmeyenleri, Soğan, patates, biberi yemenin lüks hale geldiğini düşünebiliyorsak, az olanla yetinip yokluk içerisindeki kardeşlerimizle paylaşabiliyorsak işte o vakit gelmiştir; Ramazan.

Gerçi artık oruç tutan bireylerimizde eskiye göre çok büyük ölçüde bir düşüş yaşıyoruz. Günlük hayat telaşesi nedeniyle insanların eskiye oranla daha azının oruç tuttuğunu gözlemlemekteyiz. Tabi ki kişinin Allah’la kendi arasında olan bir durum kimsenin kimseye karışma hakkı yoktur. Saygı duymalıyız.

Eskiden evlerde iftar yemekleri verilir özellikle fakirler davet edilirdi. Şimdi ise insanlar restoranlarda, otellerde ağırlıyor, çoğu oruç tutmayan ihtiyaç sahibi olmayan misafirlerini. Maalesef yine etiket peşindeyiz.

Hâlbuki oruç demek fakirlerin yanında olup karınlarını doyurmak, sevgi, şefkat sunmak demektir. Fakir bir aileyi doyurmak, yetim yaşlının elinden tutmak sahip olmak, sahip çıkmaktır. Bizim geleneklerimiz bunu emreder. Hayır, işlerini elbette bir aya sığdırmamak gerek. Fakat özellikle, bu ayda öksüz, Yetim ve kimsesizlerin yanında yakınında yer alarak onların hayır dualarını almakla yüzlerinde mutlu bir tebessüme sebep olarak anlamlı bir huzur ve mutluluk yaşamamızı dilerim.

Gönüllerin merhamet dolduğu, en katı yüreklerin bile iman ateşiyle ısındığı, sevgi ve saygının esas olduğu, bu ay Müslüman âlemine bahşedilmiş en güzel hediyelerden biridir.

Öksüz, yetim ve fakirlerin unutulmayacağı, birlik beraberliğimizin güçleneceği, evlerimize huzurun, sofralarımıza bereketin, yüreklerimize sevginin konacağı, nice huzur dolu Ramazan ayları olsun hepimize.

HOŞGELDİN 11 AYIN SULTANI.

Güldane Kaya