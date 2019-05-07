Yiyecekler Kadar İçeceklere De Dikkat Edilmeli

Sağlığına dikkat eden bireyler olarak medyada, kitap ve dergilerde, internet üzerinden yayınlanan içeriklerde her zaman yediklerimize dikkat etmemiz konusunda tavsiye ve uyarılarla karşılaşmaktayız. Fark edildiği üzere özellikle yiyecekler konusunda birçok önemli noktaya değinilir. Gerek beslenme uzmanları tarafından gerekse de doktorlar tarafından sık sık tüketilmesi gereken yiyeceklerin önemine vurgu yapılır. Ancak içecekler konusunda nedense yeterli kadar bilgilendirme yapılmıyor. Bu noktada neleri ve ne kadar içtiğimiz konusunda her zaman bir bilgi ihtiyacı duyuluyor.

Özellikle kilo problemi yaşayan kişiler, yediklerine büyük özen göstermeye devam ediyor. Ancak kilo fazlalığı sorunları sadece yediklerimizden gelen kalorilerden kaynaklanmadığı göz ardı edilmemesi gerekir. Nitekim sıvı kaloriler olarak adlandırılan bu tür içeceklerin önemi, sağlıklı beslenmede en az yiyecekler kadar büyük bir paya sahiptir.

Gündelik hayatta sıklıkla sohbet ortamında arkadaşlarımızla beraber tükettiğimiz içeceklere gereken önem verilmediği takdirde, bu içeceklerin kilo problemlerine yol açtığının bilinmesi gerekir. Dostlarla doyumsuz sohbetlerin vazgeçilmez mezeleri olan soğuk veya sıcak içecekler, içerdikleri kalorilerle özellikle diyet yapan kimselerin en büyük düşmanı olabilir.

Örneğin bol sütlü veya krema ilave edilmiş sıcak bir kahvede bulunan toplam enerji miktarı, söz konusu kahvenin içine dışarıdan şeker de katıldığında yaklaşık 250 – 300 kalori boyutlarına ulaşabiliyor. Arkadaş ortamında sohbetimize eşlik eden bir fincan ‘cafe mocha’ ya da bir bardak ‘cafe latte’ hemen hemen 3 – 4 dilim tereyağlı ekmeğin kalorisine eşit derecede vücuda kalori girmesine sebep oluyor. Tükettiği yiyeceklere dikkat eden kişilerin kaçının bu tür içecekler hakkında detaylı bilgilere sahip olduğunu düşünmek de işi ilginç kılan bir özellik olarak öne çıkıyor.

Dolayısıyla beslenmesine özen gösteren kişilerin, arkadaş ortamlarının vazgeçilmez durak noktaları olan kahvecilerde tükettiği içeceklerden alabilecekleri kaloriyi her daim göz önünde bulundurması önemli bir husus. Nitekim bir bardak çikolatalı cafe mocha yaklaşık 400 – 500 kaloriye sahip olmasıyla tüketilmeden önce bir kez daha düşünülmesi gereken içecekler arasında sadece biri.

Küçük bir hesaplama yaparsak eğer, günde bir fincan cafe mocha, bir şişe meşrubat, bir şişe de soğuk çay içen bir kişi, toplamda günde 600, haftada 4500, ayda ise 17500 sıvı kaloriyi vücuduna sokmuş oluyor. Bu noktada uzmanların açıklaması da göz önünde bulundurulduğunda vücudun her 7500 kalorinin vücutta 1 kilo yağa dönüşmesi, fazladan yağ depolanmasına sebep oluyor.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta şu: Eğer her ay sadece bu tür sıvı içeceklerden birkaç kilo almak istemiyorsanız, içtiğiniz içeceklere dikkat etmeniz gerekiyor. Peki arkadaşlar ile beraber tüketilen bu içeceklerin yerine neler koyabilirsiniz? Bu noktada şeker yerine şekersiz düşük kalorili içecekleri tüketmek, daha çok su içmek veya çay ya da kahve içerken en azından ilave ettiğiniz şeker miktarını azaltmak sizin yardımınıza koşuyor.