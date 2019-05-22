Alfa Haber Ajansı Ankara’da Kuruldu

Alfa Haber Ajansı 2019 yılının ilk yarısında kurularak yazılı basın, internet yayıncılığı ve prodüksiyon çalışmalarının tümünde hizmet vermek amacıyla Mayıs ayında çalışmalarına başladı.

2013 yılından beri Ankara’nın gündemini yakından ele alan haberlerankara.com’u Mayıs 2019 itibari ile bünyesine dahil etti.

Alfa Haber Ajansı, Ankara merkezli bir ajans olarak başladığı bu yolcuğunda tarafsız yayıncılık anlayışını da benimseyerek bu yolda ilk adımını böylelikle atmış oldu.

Haberlerankara.com sitesini yerelden ulusal yayıncılık anlayışına taşımayı hedef alan Alfa Haber Ajansı bu kapsamdaki çalışmalarına öncelikle ajans üyeliklerini gerçekleştirerek başladı.

Alfa Haber Ajansı Başkanı Kaba; “Yerli ve Milli haber ajansı olma yolunda çıktığımız bu yolda pazar stratejilerini hedef alarak markaların gücünü ortaya koymasında tam kapsamlı hizmet anlayışımız ile birlikte yerli medyanın gücünün daha fazla gösterilmesini amaç ediniyoruz’’ dedi.

Sadece habercilik anlayışı ile yola çıkmayan Alfa Haber Ajansı medya planlama ve satın alma konularındaki hedefini de bu doğrultuda devam ettirmeyi amaçlıyor.