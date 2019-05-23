Yakın Gelecekte Sağlık Yönetimi

Teknolojinin her geçen gün insanı çepeçevre saran gelişimiyle birlikte sağlık alanında da birtakım güncellemelerin yapıldığı aşikardır. Nitekim geçtiğimiz hafta Almanya’nın Berlin kentinde yapılan ATTD 2019 kongresinde kişisel sağlık yönetimi konusunda öne çıkan teknolojilere değinildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden dev teknoloji şirketleri, günlük hayatımızı kolaylaştırıcı alet ve ekipmanlar geliştirirken aynı zamanda sağlık alanında da önemli gelişmelere imza atmayı ihmal etmiyor. Gelecekte sağlık yönetimi dendiğinde uzun bir geleceğe kapılıp gitmeye gerek yok. Yakın gelecekte bile sağlık alanında sarsıcı gelişmeler yaşanması an itibarıyla çok mümkün gözüküyor.

Dünyada sağlık sisteminde 2020 yılından itibaren köklü değişikliklerin olması bekleniyor. Geleneksel sağlık hizmetleri yerini dijital ve uzaktan sağlık hizmetlerinin yerine bırakıyor. Bununla birlikte doktorların ve diğer hekimlerin yerini de uzman yapay zeka doktorları almaya başladı bile…

Sağlık Kurumlarına Bağlılık Ortadan Kaldırılacak

Sağlık alanında geleceğe yön veren teknolojilerin daha da ilerlemesiyle sağlık kurumlarına olan bağlılık önce minimum seviyeye gelecek düzeyde arından da tamamen ortadan kaldırılacak şekilde planlamalar yapıyor.

Bu durumu bir örnek ile açıklayalım; farzı misal kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ve hasta olduğunuzu düşünüyorsunuz…

Bu durumda yapılması gereken çok basittir. Hemen hemen herkesin böyle bir durumda yapacağı şey, doğal olarak herhangi bir sağlık kurumu ile iletişime geçerek doktordan randevu almaktır.

Randevu günü geldiğinde de hastaneye gider, gerekli tetkiklerin yapılmasını beklersiniz. Doktor bu esnada gelir ve tansiyonunuzu ölçer, ateşinize bakar, gerektiği durumlarda nabzınıza bakar ve diğer tetkiklerin ardından hastalığınız ile ilgili olarak size tedavi yöntemleri sunar.

Yazımızda 2020’den itibaren dedik ama günümüzde bile kullanılan bir yöntem ile böyle bir durum söz konusu olduğunda randevu alıp doktora muayene olmaya gitmenize hiç gerek yok. Zira bu tür işlemler günümüz teknolojileri kapsamında giyilebilir teknoloji adı verilen sistemlerin yardımına başvurularak kolay bir şekilde hayata geçirilebiliyor.

Örnekle açıklamak gerekirse; kol saatiniz tansiyonunuzu ve nabız sayınızı, üzerinize giyeceğiniz tişörtünüz kalp grafiğinizi, solunum ritminizi ve ateşinizi kolay ve doğru bir şekilde ölçebiliyor. Bu ölçümler de internet bağlantısı yardımıyla mesafe tanımaksızın doktorunuza ulaşabiliyor. Bu alandaki teknolojik çalışmalar da her geçen gün giderek artıyor. Çünkü bu sayede insanların sağlığı ile ilgili bir sorun yaşadıklarında hastaneye, doktora veya diğer sağlık kuruluşlarına kalkıp gitmesi yerine buralara giderek yapabileceği işlemleri oturduğu yerden yerine getirebilmeleri amaçlanıyor.

Teknolojiyle Birlikte Hasta Bakım Hizmetleri Değişiyor

Evde hasta bakım hizmeti çok yaşlı veya kronik hastalar için bir gereklilik haline geliyor. Hastaların her anının ve günlük durumlarının dakika dakika kontrol edilmesi bu noktada önemli bir hal alıyor. Ancak uzaktan hasta takip sistemleri kullanılarak, hastaların evden ayrılıp hastaneye gitmeden kolaylıkla muayene olabilmeleri sağlanıyor. Bu sayede bu tip hastaların yaşam kalitesi de artmış oluyor.