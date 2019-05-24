ÇANAKKALE TOHUM SANDIĞI

Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi 18 Mayıs 2019 tarihinde 2.Tohum Takas Etkinliğini gerçekleştirdi.

Fethiye Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak yürüttüğümüz Yerel Tohum Üretim ve Takas Projesi ve S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına davetli olarak etkinlikte yer aldık.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık “Dünya ve Türkiye Tohum Sektörü”

Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Kaya “Tarımsal Biyoçeşitlilik Açısından Tohumun Önemi”

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya “Yerel Tohumların Sağlık, Çevre ve Köylü Hakları Açısından Önemi”

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal da “Tohumun Tüketici Açısından Önemi”

Başlıklarıyla ilk oturumda gerçekleşen panelde önemli bilgiler paylaşıldı.

Dr.Füsun Tezcan ‘’ Tarım Zararlıları için kullanılan zehirlere alternatifler’’ başlıklı söyleşisinde çok önemli mesajlar verdi.

Börtü Böcek kitabının da yazarı olan Füsun Tezcan uygulamalı olarak ev yapımı ilaçların örneklerini paylaştı.

Kars’ın Boğatepe köyü Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür ise kentten köye göçün geri dönüş hikayesini, kadınların tarımda verdikleri mücadeleyi örnekleriyle ve büyük bir heyecanla anlattı.

Fethiye Yerel Tohumlar adına yedi yıldır devam eden çalışmalarımızda en başından itibaren nasıl yol aldığımızı, ekip çalışmasının önemini, sadece tohum takas yapmanın yeterli olmadığını küçük üreticilerin mutlaka kooperatiflerle güçlendirilmesi gerektiğini anlattık.

Çanakkale hem tarihi değeri açısından hem de tarım çeşitliliği açısından önemli bir bölge.

Ancak tarımsal üretimin düşük olması, çiftçinin üretimden uzaklaşması, köylerde genç nüfusun azalması, desteklerin yetersizliği gibi nedenler ülkemizin her bölgesinde üzerinde konuşulan ancak çözüm için yeterli adımların atılmadığı sorunlar.

2.Tohum Takas etkinliği gerçekleştiren Tohum Sandığı Derneği üyeleri ve Belediyenin destekleri önem arzetmekle beraber, sadece takas yapmanın yetmediğini, mutlaka üreticilere ulaşıp, onların mutlaka ellerinde ki yerel-atalık tohumları ekmeleri ve çoğaltmaları gerektiğini konuştuk.

Üreticilere yerel-atalık ürünlerinin pazarlanması için mutlaka destek verilmesi gerektiğini bunun yanında doğal gübre ve doğal ilaç kullanımı ile ilgili olarak da eğitim desteğinin verilmesi gerektiğini örneklerle paylaştık.

Düzenlenen etkinlik, çok sayıda el emeği masalarının, tohum çeşitlerinin, tanıtım alanlarının, uygulama çadırlarının ve gıda satışlarının olduğu geniş bir park alanında gerçekleşti.

Etkinlikte çok değerli uzmanların verdiği önemli bilgiler ne yazık ki bu kadar geniş alan da herkese ulaşamadı.

Öncelikle tüketicilerin bilinçlenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük.

Bu tür etkinlikler de daha çok kişinin doğru bilgilere ulaşması, özellikle üreticilerin katılımının sağlanması için yerel yönetimlere ve derneklere daha çok görev düşüyor.

Özellikle kadınların tarımda üretim alanında daha çok istihdam edilmesi gerekiyor.

Geleneksel tarımın yeniden hayata geçmesi için, köylerde çalışmalar yapılmalı tohum ayırmayı bilen üreticilere özellikle destek verilmelidir.

Dağıtılan tohumlar kayıt altına alınmalı nere de olursa olsun küçük bir saksıda bile mutlaka toprakla buluşması sağlanmalıdır.

Endüstriyel tarımın zararları büyük bir sabırla üreten çiftçiye anlatılmalıdır.

Tüketiciler aldıkları ürünlerin kaynağını, tohumunu, gübresini, ilacını sorgulamalıdır.

Her Tohumun Kendi Toprağına özel olduğu anlatılmalıdır.

''Yerli Tohum'' değil ''Yerel Tohum'' kavramı benimsenmelidir.

Her Tohum Takas Etkinliğinde

HİBRİT’in zararları,

Nişasta Bazlı Şeker’in zararları ve

GDO’nun zararları mutlaka tüketiciye anlatılmalı, bu konuda yerel yönetimler sadece etkinlik dönemlerinde değil özellikle okullarda eğitim çalışmaları yapmalıdır.

Çalışma şeklimizin, deneyimlerimizin büyük ilgi gördüğü bu etkinlik daveti için Çanakkale Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.