Sınavlar Gençlerimiz Kadar Anneleri De Yoruyor

Gelecek hafta liselere giriş sınavı, yaklaşık iki hafta sonra da üniversitelere giriş sınavları var. Öğrencilerimizin hayatlarını büyük ölçüde etkileyeceği düşünülen bu sınavlar öncesinde hem gençlerimiz hem de anneleri gergin bir bekleyiş içine girmiş durumda.

Zira eskiden bu dönemlerde kıyametler kopar, çocukları sanki bir maraton koşusuna hazırlar gibi sınav gününe kadar onların etrafında dönüp dururdu anneler…

LYS ile başlayan süreçte OKS, SBS, TEOG, ÖSS anneleri olarak nitelendirilen gibi pek çok anne türedi bu zaman içinde.

Nitekim çocuklarının sınavlara hazırlanırken pat diye sınav sistemlerinin değişikliklerine yoğun bir şekilde itiraz ederler, hatta sınav tarihi yaklaştıkça belirsizlikler sürdüğü dönemlerde ortalığı ayağa kaldırırlardı.

Bununla birlikte çocuklarına okul eğitimini yetersiz gördükleri için, özel öğretmen dershane ve özel kurslar gibi tüm etkili olacağını düşündükleri yöntemlere başvurur, yarışta çocuklarının diğer çocuklardan geri kalmamaları için büyük çaba sarf ederlerdi.

Sınavlar her ne kadar isimleri değişse de hemen hemen aynı sınavlar. Bunun yanında sınav sistemi ve sonuçlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan belirsizlikler ise eski dönemlere nazaran kat kat daha fazla. Ancak veliler derin bir sessizliğin içine gömülmüş gibiler. Nedense hiç kimseden çıt çıkmıyor.

Bunun nedenini aramak için çok fazla düşünmeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Zira velilerin, hatta başta annelerin bu sessizlik sarmalının içine girmelerine sebep olan durum gün gibi ortada.

Çünkü heyecanlarını kaybetmişler ve sürekli gerçekleşen sistem ve sınav değişikliklerinden çok yorulmuşlar. Umursamazlık almış başını gitmiş, sanki hiçbir şey umurlarında değil gibi hareket ediyorlar.

Ancak bu boşvermişlik geçici bir süreç mi yoksa kalıcılığı olan bir durum mu haftaya dananın kuyruğu kopunca belli olacak. Zira liselere giriş sınavıyla başlayan sürecin ardından üniversite sınavları da bir süre gündemin tek maddesi olarak öne çıkacak onlar için.

Velilerin günümüzdeki sınav sistemine kayıtsız kalmaları, hem sınavlar öncesinde hem de sınavların ardından gösterdikleri tavırlar bu şekilde kalıcı olacaksa yandık demektedir. Çünkü sınav dönemlerinde velilerin yaşadıkları bu heyecan seviyesinin aşırı derece artması çocukları için zararlı olabilecek bir niteliğe ulaşması sıkıntı veren bir durum olduğu kadar sınavlara kayıtsız kalmaları da bir o kadar sıkıntı verici.

Bu kayışız kalışın pek çok nedeni gün yüzüne çıkarabilir ancak en belirgin olanı şüphesiz ki eğitim sistemine olan inançlarının derinden sarsılması. Bu konunun çok geç olmadan ele alınmasında fayda olduğunu düşünenlerdenim.

Bu noktada üniversiteleri sosyoloji bölümlerindeki akademisyenleri veya öğrencileri bu konuyla ilgili bilimsel bir araştırma yapmaya davet ediyorum. Sınav annelerinde görülen bu boşvermişliğin eski dönemlere nazaran neden bu hale geldiğinin belirlenmemesi beni tedirgin ediyor. Çünkü konunun öneminin çok daha farklı, çok daha acı tablolar ile fark edilmesi durumunda iş işten geçmiş olabilir.