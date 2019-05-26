Oruç Tutarak Sıhhatli Yaşamak

İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin sıhhatli yaşamak için sağladığı avantajları bir yazıya sığdırmak her ne kadar kolay bir iş olmasa da elimizden geldiği kadar, bu mübarek ayda faydalı bilgiler sunmaya gayret edelim diyerek harekete geçtim.

Birtakım çevreler tarafından oruç tutmanın sağlıklı yaşam açısından büyük zararları olduğu ve açıkçası sağlığa zararlı olduğu son dönemde sıklıkla dile getirilmeye başlandı. Bu noktada öne sürülen bu tür iddiaları tamamen art niyetli bulduğumu ifade ederek sözlerime başlayayım.

Zira oruç tutmak daha doğrusu oruç ibadetini yerine getirmek, grev veya diyet için yapılan aç kalma uygulamaları ile kesinlikle bir tutulmaması gereken bir husustur. Çünkü oruç tutmak, sadece belirli bir süreliğine aç ve susuz kalmak olarak algılanmaması gereken bir uygulamadır. Allah’ın sağlıklı kullarına emrettiği, yerine getirmeleri için faz kılmış olduğu bir ibadettir.

Dolayısıyla oruç tutmayı, zayıflamak veya zinde kalmak için tutan kişileri ayrı bir kefeye koymak gerekir. Çünkü her sağlıklı Müslüman vatandaş mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini sadece Allah’ın emri olduğu için yerine getirmeye özen gösterir. Bununla birlikte bu yazımda oruç tutmanın, kişileri diyabet hastalığından, kansere yakalanma ihtimalinden ve kalp krizi geçirmekten nasıl koruduğuna değiniyorum.

Öncelikle oruç tutarak belirli bir süre aç kalan kişiler, diyabeti önleme konusunda önemli bir avantajı ellerinde bulundururlar. Buna en iyi kanıt da mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenlerin diyabet ve kalp rahatsızlıklarını daha az yaşamaları olarak gösterilmesi gerekir.

Çünkü açlık ve belirli bir süreliğine aç kalmak insanın bağışıklık sistemini canlandırmakta katalizör görevi görmektedir. Allah’ın rızası için oruç tutan her kişi, karşılaşabileceği hastalıklara karşı vücudunu çok daha dayanıklı bir hale getirmektedir.

Bilimsel açıdan bakıldığında fazla kiloları olan veya obez olarak nitelendirilebilecek olan kişiler vücut ağırlıklarının büyük bir kısmına tekabül eden yağlardan oruç tutarak kurtulabilmekteler. Bu noktada açlık durumunda vücuda enerji sağlamak için kolesterol kullanıldığı bilimsel açıdan kanıtlanmış bir gerçektir. Dolayısıyla yağ hücrelerinin yakımı tıbben de açlık sayesinde gerçekleştiği ispatlanan bir husustur.

Tüm bunların tanında oruç ibadetinin, günümüzün en çok yaygınlaşan ve insanları en çok korkutan hastalıklardan olan Parkinson ve Alzheimer’ı önleyici etkisi bulunmaktadır.

Batı tıp dünyasında son dönemde kullanımı artan zayıflama yöntemi intermittent fasting, oruç ibadetiyle yakından ilişkilendirilebilen bir yöntemdir. Zira aralıklı açlık olarak tanımlanan bu diyet yöntemi oruç ibadetinin dinamikleriyle büyük benzerlik göstermesi sebebiyle dikkat çekicidir.

Orucun yaz aylarında tutulması da yaygın kanının aksine vücuda zararı olmayan bir işlemdir. Çünkü vücut tüketilen su miktarı az olduğu için fazla su depolamak yerine böbreklerden idrarla kaybedilen su miktarını düşürerek su tasarrufu sağlamaktadır. Bu durumda da iftarda yeterli miktarda alınan su ile gündüz vakti oruçlu geçen sürede ihtiyaç duyulan su miktarı depolanmış olmaktadır.