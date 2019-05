Sevdanın ligi olmaz: Göztepe 2 Ankaragücü 1

Yıllardır bir dil geliştirmeye çalışıyoruz. İtibar!..

Göztepe 2 Ankaragücü 1

Sezonun son maçına gelinirken küme düşme hattının ateşli hali, durumun bir çok matematiksel hesaplar içinde döndüğü ortamda Ankaragücü rakibi Göztepe karşısına farklı bir onbirle çıkmak zorunda kaldı. Sarı kart cezalısı Boyd ve Ante nin yerine Alihan ve scarione ile başladık.

Ankaragücümüz kontrolü elinde bulundurduğu dakikalarda yediğimiz golle 14.dakika da 1-0 geriye düşmemize rağmen 60 "dakika orta alan mücdelesi şeklinde zevksiz bir futbol izledik.

İlhan'a ceza sahası içinde atılan tekmenin hakemin ve VAR ama yok sisteminin dikkatini çekmezken, bizimde itirazımız olmadı.74.dakikada pazdan'ın müthiş yükselişi ve üç Göztepeli arasında golü atması günün en güzel hareketiydi. Göztepe'nin düşecek takım havası baştan sona hiç olmadı. Koşması, istemesi gereken taraf onlar olması gerekirken, tüm istatistiklerde önde olan tarafdık.

Özellikle %67'lik topla oynama oranı sezonun en yüksek topa sahip olma oranıydı. Pas yüzdesi 339 a 128 gibi olağanüstü topu ayakta tutma ile oynadık. Kornerde ve ceza sahası içine yapılan orta oranında da yüksek isabetlerle oynarken, 83. Dakikada setbest vuruşta Cebrail'in VAR sistemi ile eline çarpan topun penaltı olması ve golle sonuçlanması maçında skorunu belirledi.

Lige tutunmak önemliydi.

Bir çok sorunlar içinde takımı lig de tutan Teknik direktörümüz, futbolcularımız, taraftarımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Mert ve Eren'i kaybetğimiz sezonu kapattık. Ancak acımız büyük kapanmayacak derin acılar içindeyiz. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz kardeşlerimiz var. Kimi kanserden, kimi trafik kazasından , kimi kör kurşundan Bir çoğu şampiyonluk göremedi. 2.lig çukurunda birçok deplasmana döktükleri göz yaşı hala gözlerimin önünde, bu takım nasıl ayakta duruyor diyenlere en güzel cevap biz istersek her şey olur.

Biz bütün olabilirsek hiç bir etken bizi yolumuzdan alıkoyamaz.

2. Lig de ve 1. Lig de çok kritik durumlarda bir bütün halinde durarak çıkmasını bildik. Süper denilen ama tamamen endüstriyel, tamamen para eksenli bu lig de küme düşenler ve son anda lig de kalanlardan olmayacağımız sağlam bir yapıya kendimizi hazırlamalıyız. En ufak ateşte büyük yagınları körüklemeden, sağ duyulu davranmalıyız. Sabırla ve iletşimle çözülmeyecek hiç bir sorun yoktur.

Takımla ilgili yapılan haberlere baktığımız da bir çoğu yalan yanlış ve gündeme düşer düşmez hiç araştırılmadan yorumlanan, yalan haberlerin ürettiği algılar ile birbirimize kırıcı oluyoruz. Kulübün içinden sızan ve artık bir önlem alınması gerektiğini söylediğimiz durumların düzeltilmesi, çalışan personelin ve yöneticilerin dikkat etmesi gerekiyor.

Bazen öyle durumlar oluyor ki kendi yalanımıza inanmaya başlıyoruz. Bu düzensizliğe dur diyecek olan elbette yönetimdir. Kulübün ekonomisinden, giydiği formanın tasarımlarına kadar bizim istediğimiz şekilde olması gerektiğini söylerken bu olmayınca da kızıyoruz.

Bir denge sorunu yaşıyoruz.

Çok severken çok da zarar verdiğimiz anlar yaşıyoruz. Sorgulamak yok etmek değildir. Sorgularken alternatifi de ortaya koymak gerekir. Koyduğumuz alternatifler tartışılabilinir. Kabul edilebilir şeyler olmalı, bu takım kimsenin değil!.. ne başkanın, ne taraftarın bu takım herkesin takımı, maça 40-50 yıldır gelip ömür verende, 3-4 maçtır gelende sahibidir.

Zaten 3-4 maç üst üste gelen bir seyircinin 5. Maçtan itibaren yüksek ateşli bir taraftar olacağı kesindir. Çok güçlü bir yapımız var. Az sabır ve öfke kontrolü sağlanabilirse hiç bir kuvvet bizi yenemez.

Gelecek sezon için yönetimin ve hocanın bu takımı bozmadan bir kaç değişiklikle ve güçlü takviyelerle korkusuz yukarları hedefleyen takım oluşturmasını, mali dengeleri düşünerek hareket alanını genişletmesini bekliyorum.

Bir söz söylerken düşünecek vakti ayırın,

kalp kırmak, sevgisizliği genişletmek kimseye fayda sağlamayacaktır.

Kim ne yapar peşinden gelir. Yıllardır bir dil geliştirmeye çalışıyoruz. İtibar

'' Ah, insanlar niçin her şeyi anlayamıyorlar?

Beş dakika, on dakika, yarım saat kendilerini unutsalar, kendilerini karşılarındakinin yerine koysalar tam onun gibi -fakat hiç eksiksiz ve tam- onun gibi duysalar, her şey ne kadar yerli yerinde olacak.

Hayır! İllâ ki sevgisizlikler, öfkeler, yanlış anlaşmalar, kıskançlıklar, inatlar, şüpheler, hâkim olmak arzuları'' .'' sürekli iletişim sorun yaratmaz.'' PeyamiSafa

Olduğu gibi kabul etmezsen değiştirmen zaman alır. Hiç bir zaman geç değildir...

Not: Küme düşen Bursaspor, Erzurumspor, Akhisarspor takımlarının bir an evvel lig'e dönmelerini dilerken, Sevdanın ligi olmaz.