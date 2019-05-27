Vasiyet Nedir- Vasiyetin İptali Nasıl Olur?

Vasiyetname Nedir Ne İşe Yarar?

Vasiyetnamenin işlevi bir kişinin öldükten sonra mallarının tasarrufuna ilişkin kararının uygulanabilmesini sağlamasıdır. İnsanlar ölmeden önce kendi mallarına dair kararları vermek isteyebilir. Bunun için de vasiyetname hazırlanması gereklidir.

Vasiyetnameler de genellikle iki şekilde hazırlanır. Görevli bir memur tarafından iki kişinin şahitliğiyle hazırlanan vasiyetname resmi olandır. Bunun yanı sıra kişi bizzat kendisi de vasiyetname hazırlayabilir ve bunu notere teslim edebilir. Bu vasiyetnameyi hazırlayacak olan kişilerin de elle yazılan vasiyetname örneğini incelemesinde fayda vardır.

Sözlü Vasiyetname Hazırlama Şartları

Kişilerin konumlarında olağandışı bir durum yoksa resmi ya da el yazılı vasiyetname yazılması gerekir. Diğer türlü verilen vasiyetlerin resmi olarak hükmü olmayacaktır. Fakat sağlık sorunları gibi vasiyetname hazırlamayı engelleyici haller varsa bu durumda sözlü vasiyetname yapılabilir. Bu vasiyetname süresi ise olağanüstü hal ortadan kalkana kadardır. Böyle bir durum olmadan kişi vefat ederse sözlü vasiyetname uygulanmalıdır. Fakat olağandışı durum ortadan kalkarsa da 1 ay içerisinde el yazılı ya da sözlü vasiyetname hazırlanmalıdır.

Vasiyet Nasıl Bozulur- Vasiyet İptali

Vasiyetnamelerin nasıl geçersiz olacağı birçok sebebe bağlıdır. Kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulmamaktan kaynaklanan vasiyet işlemleri kanuni mirasçılar tarafından ileri sürülerek dava açılabilmektedir. Bilindiği üzere kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde malları mirasçılar tarafından bölüşülmektedir. Bu bölüşmeye razı olmayan miras bırakan vasiyet hazırlayarak malını kimlere bırakacağına karar verebilir.

Vasiyet nasıl bozulur- vasiyet iptali hakkında bilgi sahibi olmak için birçok sebep ileri sürülebilmektedir. Vasiyetin geçerli olduğunu düşünen mirasçı tenkis davası açarak saklı pay alacağının talep edebilir. Vasiyetin iptali gereken bir durum söz konusu ise vasiyet iptal davası açarak mirastan eşit pay alma hakkına tekrar ulaşılabilir.

Vasiyet İptali Hangi Gerekçelerle İleri Sürülebilir?

Vasiyetname hangi hallerde bozulur konusu vasiyet iptal davası açılmasında en büyük gerekçedir. Vasiyetnameler resmi vasiyetname, elle yazılan vasiyetname ve sözlü vasiyetname gibi çeşitli şekillerde oluşturulabilir. Tüm şekil şartlarından kaynaklanan vasiyetnamelerde;

Vasiyetnamenin ayırt etme gücüne sahip olunmadığı zaman hazırlanması,

Vasiyetnamenin 15 yaşından küçük yaşta hazırlanması,

El yazısıyla hazırlanan vasiyetlerde tarih ve imza kısımlarının boş bırakılması,

Sözlü vasiyetlerde vasiyet yapanın 1 ay içinde ölmemesi ve miras bırakanın yakınlarının şahitliğinde vasiyet yapılması,

Vasiyetin ahlaka ve iyi niyete bağlı bir şart koşularak hazırlanması

Resmi vasiyetlerde yetkisiz memur önünde ve okuma yazma bilmeyen veya yakın akrabalardan oluşan şahitler huzurunda yapılması

Resmi vasiyet hazırlanırken şahitlerin miras bırakan hakkında ayırt etme gücüne sahip olmadıklarını düşünmeleri,

Vasiyet bırakanı baskı, korkutma, tehdit gibi saiklerle yönlendirme sonucu vasiyet hazırlatılması

Gibi pek çok sebebe dayanılarak vasiyet iptali talep edilebilecektir.

Vasiyetin İptali Davası Nerede Açılır?

Vasiyetname iptali davasında asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Vasiyet bırakanın son yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi vasiyet iptali davasında yetkilidir. Vasiyet iptal davasında vasiyetnamenin geçersiz olduğu haller hazırlanan dava dilekçesiyle mahkemeye sunulmakta vasiyetin iptaline neden olacak sebepler delilleriyle açıklanmaktadır.

Vasiyet iptali davasında davalı taraf vasiyetten pay sahibi olan kişilerdir. Lehine vasiyet yapılanlar davanın davalılarıdır. Vasiyet iptali davasında vasiyet yapanın sağlık durumu veya vasiyetin geçersiz olmasına neden olacak şekli şartların varlığı davacının sorumluluğunda olduğundan vasiyetin iptalini gerektiren şartlar dava dilekçesinde ve ek delillerle desteklenmelidir.

Vasiyetin İptali Davasında Zamanaşımı

Vasiyetnamenin iptali davası zamanaşımına tabidir. Vasiyetnamenin iptali, iptal sebebini öğrenme ve kendisinin pay sahibi olduğunu öğrenme tarihinden itibaren 1 yıldır. Mirasın diğer mirasçılara geçmesi halinde ise iyi niyet sahipleri hakkında 10 yıl, kötü niyetli davalılar aleyhinde ise 20 yıl içinde vasiyetin iptali davası açılmalıdır. Davalıların iyi niyetli olup olmadıkları da dava dilekçesinde ileri sürülebilmektedir. Ayrıca davada vasiyetin iptaline karar verilmesi halinde dava yalnızca vasiyetin iptali talebinde bulunanlar hakkında geçerli olacak vasiyet diğer kişiler bakımından geçerli olmaya devam edecektir.