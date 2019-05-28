Çocukların Ebeveynlerinden En Büyük İsteği Bakın Neymiş!

Çocuk sahibi olan vatandaşları yakından ilgilendiren bir yazıyla karşınızdayım bugün. Canlarımızın parçaları çocuklarımızın bizlerden isteklerini yerine getirmede tatlı bir telaş sarıyor içimizi. Zira anne ve baba olarak çocuklarımızın isteklerini yerine getirmek, gururumuzu okşuyor, gerçek bir anne veya baba gibi hissettiriyor…

Şimdi düşünün bir müddet, çocuğunuzun sizden en büyük isteği ne olabilir?

Bu noktada Hasbro Gaming adlı dünyaca ünlü oyuncak üreticisi firma, bu sorunun yanıtını aramak için kapsamlı bir araştırmaya girişmiş. Ancak baştan söylemesi, bu araştırmanın sonuçlarından memnun kalmamanız oldukça yüksek bir ihtimal… Zira söz konusu araştırmadan, pek çoğumuzu bu konuda rahatsız edici sonuçların ortaya çıktığı görüşüyor.

Çocuklarımızın yaş aralığına göre bu isteğin değişmesi ilk başta anne ve babaları düşündürüyor. Nitekim çocuklardan bazıları anne ve babalarından en çok bir oyuncak sahibi olmayı isteyebilecekleri gibi kimi zaman da bilgisayar oyunu veya bisiklet olabiliyor.

Yazımızın devamına geçmeden önce bir müddet düşünerek çocuğunuzun sizden isteyebileceği 10 şeyi bir kağıda yazın.

Şimdi Hasbro Gaming’in 250 ebeveyn ve çocukları ile yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına bakabiliriz. “Ebeveyn ve Çocuk Etkileşimi Araştırması” adıyla düzenlenen bu araştırmada ortaya çıkan tablo anne ve babalar olarak hepimizi bir kez daha düşündürecek cinsten…

Araştırma sonucuna göre katılımcı olan çocukların tam %93’ü, anne ve babalarıyla daha çok oyun oynamak istiyor!

Yani çocuklarımız bizden oyuncak, bilgisayar oyunu gibi şeyler tabii ki isteyebilir ancak onların temelde en çok istedikleri şeyin anne ve babaları olarak bizlerle oyun oynamak isteği olduğu gün gibi ortaya çıkmış bu araştırmayla.

Bununla birlikte araştırmanın bir de anne ve baba yönü var. Katılımcı anne ve babalar da çocukların bu isteklerini haklı bir hale getirecek şekilde yanıtlar vermiş. Zira babalar başta olmak üzere anneler, çocukları ile yeterince vakit geçiremediklerini ve onlarla yeterince oyun oynayamadıklarını düşünüyor.

Babaların %64’ü çocuklarıyla yeterince zaman geçiremediklerini vurgularken, araştırmada sonucunda ortaya çıkan veriler de bunu doğruluyor. Çünkü araştırmaya katılan 10 çocuktan 7’sinin en çok zaman geçirdikleri kişinin anneleri olduğu ortaya çıkıyor. Annelerden sonra çocukların en çok vakit geçirdiği kişiler ise büyükanne ve büyükbabalar…

Babalar Çocuklarıyla Günde Ne Kadar Zaman Geçirebiliyor?

Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan tabloda anneler günde çocuklarına 5 saatten fazla zaman ayırabilirken babalar ise günde 1 veya 2 saat çocuklarıyla birlikte vakit geçirebiliyor. Araştırmaya göre ebeveynler ile çocukların en çok bir arada bulunduğu saatler 19.00 ile 23.00 arasında. Fakat bu süre zarfında anne ve babalar ya ev işleri veya televizyon ile meşgul olduğu için çocuklar ile oyun saatlerinde ne yazık ki daha da düşüş gözüküyor. Belki de bazılarımıza bu araştırma sonuçları çok tanıdık gelmiş olabilir…