DOĞAN HER YENİ GÜN YENİ BİR UMUTTUR!

Onbir Ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının sonuna yaklaşırken, bayramın müjdecisi olan Kadir gecesini hep birlikte karşılayacağız. Kadir Gecesi Müslüman âleminin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir ve bu gece hürmetine Müslümanlar için birçok fırsat ve kazanım müjdelenmiştir.

Ramazan ayı içerisinde Müslümanlar tarafından kutlanan en kutsal ve değerli gecelerimizden olup temel özelliği kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirildiği gece olmasıdır. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen yaklaşık bir insan ömrüne bedel olan bu güzel gecede Allah Kadir Suresi'nde Kadir Gecesi'ni tarif ederken, Kadir Gecesi'nde Cebrail'in ve diğer meleklerin O'nun izni ile her iş için yeryüzüne ineceğini müjdelemiştir.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu ve gecenin fecri yani gün doğumu vaktine kadar esenlikle dolu olduğunu belirtmiştir. Bu kutsal ayda ve gecede Rabbim hepimizin İbadet, dilek ve dualarını kabul etsin inşallah.

Dargınlık, Kırgınlık, Kin ve Nefret yerine yüreğimize sevgiyi, Saygıyı, Hoşgörüyü, Kardeşliği hâkim kılmalıyız.

Öksüz, Yetim, Kimsesiz, Engellilerimiz ve Fakirlerimizin yanında yer almalı, gönüllerini alarak hep birlikte onların ellerinden tutmalı onları bizlerle birlikte yaşayarak topluma kazandırmalı, içlerindeki cevheri ortaya çıkarmalarını sağlamayız.

BU MÜBAREK GÜNLERDE ÇOK ŞÜKÜR GÖNÜLLER ALDIK.