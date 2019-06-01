ÖTV İndirimiyle Alınan Engelli Araçlar İçin Emsal Karar!

Engelli kardeşi adına özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinden faydalanarak 0 kilometre araç satın almak isteyen bir kişinin bu yöndeki talebi yerel mahkeme tarafından geçerli görülmeyerek reddedildi. Bunun üzerine yerel mahkemenin hukuksuz bir karara imza attığından yakınan söz konusu kişi, bu sefer Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak kararın bozulmasını ve talebinin yerine getirilmesini istedi. Yüksek Mahkeme, emsal bir karara imza atarak yargılamanın yeniden yapılması gerektiğine hükmetti.

İzmir’de gündeme gelen davaya konu olan kişi, devletin tanımış olduğu özel tüketim vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanarak engelli kardeşi adına 0 kilometre yeni bir otomobil almak istedi. Bunun için gerekli görülen yasal prosedürleri uygulamaya koyan ve mahkemeye ÖTV indiriminden yararlanarak engelli kardeşi için araç almak istemini sunan kişinin bu talebi, yerel mahkeme tarafından birtakım sebepler öne sürülerek reddedildi. Şahıs, bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin almış olduğu kararı hukuka uygun bulmayarak yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.

Yerel Mahkeme Talebi Reddetti

Vatandaşın ÖTV indirimiyle 0 kilometre bir araç almak istemini reddeden yerel mahkeme, bu kararına gerekçe olarak “ikinci el bir araç alınmasının mümkün olmasına karşın, 0 kilometre bir araç alınmasının kısıtlının yararına olmayacağı” gösterildi. Kısıtlının herhangi bir trafik kazasına karışması durumunda, kısıtlının mal varlığında eksilmeye yol açacağı göz önünde bulundurularak vatandaşın söz konusu talebi reddedildi. Şahıs bu karara itiraz edere Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme, davaya konu olan durum hakkında emsal bir karara imza atarak mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve bu sebeple yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.

“Mülkiyet Hakkını İhlal”

Devletin pozitif koruma yükümlülüğü kapsamında engelli vatandaşlara özel olacak şekilde ÖTV’den muaf tutularak bir araç alma hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaş mahkemeye müracaatta bulunmuştur. Fakat vesayet makamı tarafından yapılan müracaatta öne çıkarılan talep yerel mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Yerel mahkemenin söz konusu talebi reddetmesinde gerekçe olarak da, engelli birey için özel tüketim vergisi indirimiyle satın alınan aracın ikinci el olmasında bir sakınca görülmezken, 0 kilometre olması durumunda kısıtlının yararına olmayacağı göz önünde bulundurulmuştur. Nitekim 0 kilometre olarak ÖTV indirimiyle satın alınan aracın, herhangi bir trafik kazasına karışması durumunda kısıtlının mal varlığında eksilmeye yol açacağı gerekçe gösterilmiştir.

Anayasa Mahkemesinden Emsal Karar

Şahıs avukatı aracılığıyla söz konusu kararın iptali ve taleplerinin onaylanması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Bu başvurunun ardından konuya ilişkin anayasa mahkemesinden emsal niteliğinde bir karara hükmedildi. Kararda; “Devletin bilhassa engelli bireylerin haklarını korumak noktasında daha pozitif koruma yükümlülüğü olduğu ve mülkiyet hakkının özüne dokunma anlamına gelecek bu kararın yeniden değerlendirilmek üzere gözden geçirilmesine ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından engelli vatandaşların kendilerine devlet tarafından tanınan özel tüketim vergisiniden muaf tutularak 0 kilometre araç sahibi olmalarında ilgili mahkemeye yaptıkları müracaatların olumsuz sonuçlanmasında mülkiyet hakkının ihlali gündeme gelmektedir.

“Anayasa Mahkemesi Kararları Bağlayıcıdır”

Şahsın avukatının yaptığı açıklamada, müvekkilinin, 0 kilometre bir araç alarak, bu araca çeşitli ekipmanlar takılması suretiyle engelli bireyin daha konforlu bir şekilde ulaşımının gerçekleştirebilmesi nedeniyle böyle bir istekte bulunduğunu ifade etti. Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu karar neticesinde talebi reddeden yerel mahkemenin yargılamayı yeniden yapmasının istendiğini aktaran avukat, Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcı olduğunu belirterek, yerel mahkemeye yapılmış olan talebin kabul edileceği kanaatinde olduklarını açıkladı.

Yerel Mahkeme tarafından taleplerinin reddedilmesinde öne sürülen gerekçenin, söz konusu ÖTV indirimiyle alınan 0 kilometre aracın herhangi bir trafik kazasına karışması durumunda ekonomik açıdan masraf yaratacağı öne sürülerek “2. el araç imkânı varken neden 0 kilometre araç alınıyor?” argümanının geçersiz olduğu belirtildi.

Engelliler Bu Karardan Memnun

Sosyal devlet olmanın bir gerekliliği olarak, engelli bireyler ile ilgili yapılan tüm kısıtlamaların geriye alınması gerektiğini ifade eden Türkiye Sakatlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yaşar, emsal niteliğindeki bu kararın ardından hakkını yitirmiş olan tüm engelli bireylerin, söz konusu haklarının devlet tarafından tevdih edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Emsal niteliğindeki bu kararın dernek bünyesindeki engelli bireyler tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.