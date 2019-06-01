Kadir Gecemizin Mübarek Olması Dileğiyle

Rahmet ve bereket ayının son günlerine yaklaşırken Kadir Gecesi’nin de kutsallığının iliklerimize kadar hissetmeye başladık. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene boyunca cihad eden mücahidleri düşünüp, “Benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler.” diye düşünüp üzülünce, Allahü Teala O’na Kadir Gecesi’ni buyurarak gönlünü ferahlandırdı.

Kadir Gecesi’nin manevi değeri de Kur’an-ı Kerim’in ilk olarak Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlamasından gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan ayının 27. gecesi tüm Müslüman aleminin dikkat etmesi gereken faziletli bir gecedir.

Çünkü bu gece yılın her gecesinin toplamından daha kutsal ve feyz alınması gereken bir gecedir. İslam dininin en önemli ve manevi değeri en yüksek geceleri arasında olan Kadir Gecesi hakkında şöyle denmektedir:

“Kadir gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.”

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nin bereketini ve faziletini anlatan bir sure bulunmaktadır. Söz konusu surede yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

“Doğrusu biz Kur’an’i Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Kadir Suresinin 1 ve 5. ayetlerinde böyle buyrulmuştur. Tüm Müslümanların, bu gecenin kadrini ve kıymetini anlaması, manevi değerini idrak etmesi için oldukça önemlidir.

Peygamber Efendimiz, İsrail oğullarından Yüce Allah’a 80 yıl ibadet ettiği halde bir göz açıp kapanıncaya kadar geçen süre kadar bile olsa isyan etmemiş olan 4 kişiden bahsetmiştir. Bunların Eyüp (a.s), Zekeriya (a.s), Hazyikal ve Yuşa bin Nun olduğunu bildirmiştir.

Allah’ın Resulünün bu sözlerini ashabı kelam hayranlıkla karşıladı. Bu kişilerin makam ve derecelerinin diğer Müslümanlar tarafından ulaşılmaz olduklarını düşündükleri anda Cebrail (a.s) gelip dedik ki; “ Senin ümmetin, bu kişilerin 80 yıl boyunca yaptıkları ibadetlere hayran oldular, oysaki Allah Teala onların yapmış olduğundan daha hayırlı ve iyi bir şeyi senin ümmetine indirdi.” dedi.

Cebrail (a.s) bunun üzerine Peygamber Efendimize Kadir Suresini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve beraberindeki ashabı bu duruma çok sevindiler.

Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gece olması sebebiyle manevi değeri yüksek bir gecedir. Hatta bazı İslam alimlerine göre Kadir Gecesi Mevlid gecesinden sonra en kıymetli ve değerli kabul edilen gecedir.

Kadir Gecesi, sadece ve sadece Müslüman alemine mahsustur. Başka bir peygambere böyle faziletli ve maneviyat yüklü bir gece verilmemiştir. Bununla ilgili olarak yaygın bilinen bir hadis-i şerifin mealine göre “Allahü Teala, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.” denilmiştir.

Kadir Gecesi, mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine denk gelmektedir.