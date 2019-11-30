Kasko Hukuksal Koruma Klozu Nedir?

Hukuk sigortası klozu, hukuksal koruma sigortası poliçesinin bir bölümü veya poliçeye ekli özel bir şarttır. Hukuksal koruma klozu, taraflar arasındaki sözleşmenin sınırlarını tam olarak çizmek amacıyla kullanılmaktadır. Bundan dolayı daha çok detaylarla alakalıdır.

Kasko Hukuksal Koruma Klozunun Konusu Nedir?

Hukuk sigortası klozunun konusu, sigorta yaptıran birey ile sigortacı arasındaki sözleşmeyle birlikte sigortalı kişinin taraf olduğu ve ilgili sözleşmede belirtilen konular dahilinde yapılan hukuksal harcamaları sigortacının üstleneceğidir.

Kasko Hukuksal Koruma Klozunun Kapsamı Nedir?

Hukuk sigortası klozunun kapsamı şu şekildedir:

· Bu sözleşme ile sigorta yaptıran kişiye poliçede gösterilecek sigorta kapsamındaki haller için hukuksal koruma sağlanabilir.

· Sigortacı poliçede belirtilen motorlu aracın sahibi, işleteni, kiracısı, sürücüsü konumundaki sigortalı bireye koruma sağlar. Buna bir örnek verecek olursak sigortalı bir bireyin aracıyla neden olduğu bir kaza sonucunda açılan davadaki bütün giderleri sigortacı tarafından karşılanacaktır.

· Eğer sigortalı birey Taşınmaz Mallara Bağlı Hukuksal Koruma sahibi ise poliçede belirtilen taşınmaz malın kiralayanı, kiracısı, hak sahibi olan diğer kişilere bağlı uyuşmazlıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek durumlarda oluşan bütün hukuki giderler sigortacı tarafından karşılanacaktır.

· Hukuksal koruma sigortası ile kişinin aile fertleri de poliçede belirtilenler dahilinde Kişi/Aile hukuksal koruma sigortası dahilinde sigorta sahibi yapılabilmesi hukuksal koruma klozu kapsamındadır.

Kasko Hukuksal Koruma Klozu Kapsamında Sigortaya Dahil Edilebilecek Hususlar Nelerdir?

Ek sözleşme ile hukuksal koruma sigortası kapsamına dahil edilebilecek hususlar, şu şekildedir:

· İnşaat sözleşmeleri,

· Aile ve miras hukuku,

· İflas ve konkordato ile ilgili işlemler,

· Maden, taş ocakları ve orman hukuku,

· Kanunlarla uyumlu şansa bağlı sözleşmeler,

· Uluslararası yargı yollarına başvuru,

· Gümrük hukuku,

· Vergi ve kamu alacakları,

· Çekişmesiz yargı ile alakalı meseleler,

· Teminat dışarısında ve içerisinde yer alan hususlar haricindeki diğer hususlardan ortaya çıkan anlaşmazlıklar,

· Kişilerin yasal temsilcileri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar.

Kasko Hukuksal Koruma Klozu Kapsamında Teminat Dışında Kalan Genel Haller Nelerdir?

Hukuk sigortası klozu ile teminat dışında kalan genel haller şunlardır:

· Ticaret hukuku alanındaki anlaşmazlıklar,

· Rizikonun oluşmasından sonra sigortalı kişiye devredilen alacaklardan ortaya çıkan anlaşmazlıklar,

· Sigortalı kişi ile sigortayı yapan arasında çıkan bütün anlaşmazlıklar,

· Birlikte sigortalanan kişilerin kendi aralarında veya bu kişilerle sigorta yapan arasında çıkan bütün anlaşmazlıklar,

· Sigorta sözleşmesinin yapılmasından önce veya sonra ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklar,

· Sigortalı kişinin poliçede gösterilen katılım payına düşen giderler,

· Sigorta kapsamına girmeyen bir olayın karşı dava olarak öne sürülmesi sebebiyle sigortalı kişiye yüklenen giderler,

· Savaş, istila, çarpışma gibi her türlü savaş olayından doğan anlaşmazlıklar,

· 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun’ da belirtilen terör eylemleri sonucu meydana gelen olayları önlemek veya etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan bütün müdahalelerden dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar hukuksal koruma klozu ile teminat dışında kalmaktadır.