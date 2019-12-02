Özgüven nasıl gelişir?

Özgüven yani özünüze olan güven… Nedir ve nasıl yükseltilebilir

Hiç kimseyi sizden yukarda veya aşağıda görmemek belki…

Yaradılışımızın özünü hatırlamak belki…

Sıkça sorulan soruların başında yer alır ki; herkes sihirli bir değnek olsun da tek dokunuşta özgüvenim yükselsin ister.

Aslını isterseniz, öyle tek bir unsurla özgüven gelişemez. Yani sadece kitap okuyarak özgüven geliştiremezsiniz. Sadece gezerek geliştiremezsiniz. Beden dilinde ezberlediğiniz 3-5 duruşla özgüvenli bir durum da sergileyemezsiniz.

Hayata dokunmalısınız. Biraz efor sarf etmelisiniz.

X marka araba sahibi olmanız sizi özgüvenli yapmaz. Veya x markadan giyindiniz diye özgüveniniz patlamaz. Sadece “Mış” gibi durur. X markayı giyen özgüven sahibiymiş gibi durur. Ama dışardan travmatik olduğu hemen anlaşılır.

Sıkça yapılan bir şey; Egoyla özgüveni karıştırmayın; ters orantı vardır. Ego yüksekse özgüven düşüktür.

Konum olarak çok ciddi koltuklarda oturan, özel şoför tahsis edilmiş, bir sürü müdür, bürokrat v.s. gözlemliyorum. Bir fotoğraf çektiriyor kollar bu şekilde önde…

Bu arada aklınızda olsun fotoğraf çekilirken kollarınız fotodaki gibi bu şekilde önde durmasın!

Bu özgüvensiz bir duruştur. Çok geriye de almayın ki; o da hastalıklı özgüven dediğimiz, küstahlık olarak algılanabilecek bir duruştur.

Ha bir de kimsenin ama kimsenin yanında eller üst üste (el pençe divan olmayın). Bunu saygıyla karıştırmayın ikisi çok farklı kavramlar… Belden yukarda kullanmaya çalışın. Tabi bir günde kendinizi değiştiremezsiniz. Ama yavaş yavaş yapmaya çalışın.

(son yıllarda beyaz yakalı erkeklerde çok görüyorum) Eliniz cebinizde foto çekilmeyin. Bu da olmamış ama olmaya çalışan izlenimi verir.

Özgüvenle ilgili Benden tavsiye isterseniz eğer;

Sürekli öğrenmeye açık olmalısınız derim…

Gezin derim, okuyun derim, izleyin derim…

Bunlar özgüveninizde ciddi bir artış yapacaktır.

Görüşmek üzere…