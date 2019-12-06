Müşteri Bağlılığı Nasıl Sağlanır?

Müşterilerin işletmenin ürün ve hizmetlerinden tatmin olması, müşterilerin bağlılığını sağlamaktadır. Müşteri bağlılığı, müşterinin tüm rekabetçi etkilere direnç göstererek, aynı işletmenin ürünlerini ya da hizmetlerini tercih etmede gösterdiği kararlılıktır. Aynı zamanda müşteri bağlılığı, belirli bir süre boyunca müşterinin kendi isteğiyle belirli bir işletmeye, ürüne ya da hizmete karşı gösterdiği sadakattir. Müşteri bağlılığını sağlamanın maliyeti, yeni müşteriler edinmenin maliyetinden daha düşüktür. Bu sebepten dolayı sadık müşterilerin oluşturulması ve müşteri bağlılığının sürdürülmesi işletmeler açısından çok önemli yararlar getirmektedir. Bu yararların en önemlisi müşterinin her geçen yıl bir önceki yıla göre daha fazla harcama eğiliminin olması durumudur. Müşteri bağlılığını sağlamak için uygulanabilecek stratejiler;

1. Müşterilere istedikleri ürün veya hizmeti kaliteli ve hızlı sağlamak: Ürünü hızlı temin edip ve hızlı teslimat müşteriyi işletmeye bağlar. Oyalamak veya geciktirmek müşteriyi elden kaçırmaya sebep olur.

2. Müşteri şikayetlerini dikkate almak ve gerektiğinde işlem yapmak: Şikayetleri ve eleştirileri dikkat almak müşterinin güvenini kazanmayı sağlar. Bu sebepten dolayı işletmeler mutlaka şikayet birimlerini oluşturmalı ve sosyal medya üzerinden yapılan eleştiri ve yorumlara da özenli bir şekilde cevap vermeli.

3. Müşterilerle İletişimin Sürekliliğini Sağlamak: İletişim sürekli olduğu zaman değerlidir ve müşteriyi memnun eder. Satışı yaptıktan sonra iletişimi kesmek müşterinin güvenini sarsacağı gibi bağlılığını da azaltır. Bu yüzden satış öncesi satış anı ve satış sonrası iletişim mutlaka sağlanmalı.

4. Müşterilere Yönelik Sürekli Reklam ve Kampanyalar Yapma: Reklam ve kampanyalar müşteri bağlılığını sağlama konusunda izlenecek önemli adımlar arasındadır. Çünkü günümüz rekabet ortamında rakip çok seçenek çok bu yüzden özellikle kişisel müşteriye özgü kampanya ve reklamlar bağlılığı çok daha fazla sağlar. Fakat, unutulmasın ki aşırı reklam da müşteriyi irite edebilir bu yüzden reklamın dozajı da önemlidir.

5. Müşterileri karlılıklarına göre farklılaştırma ve analiz etme: Her müşteri önemlidir fakat her müşteriye aynı davranmak yerine müşteri ihtiyaçları ve firmaya karlılıkları arasındaki farklılıkları göz önüne almak ve müşterileri segmente etmek firma için önemli olduğu kadar sadık müşterilerin bağlıığını artırmakta da önemli rol oynar.

Sonuç olarak, bu stratejiler müşteri bağlılığını sağlayacağı gibi yeni müşterilerin de işletmeyi tercih etmesine sebep olacaktır. Sadık ve memnun müşteri her zaman yeni müşteriler için iyi bir referanstır.