Hangi Avukatlara Yeşil Pasaport Verilecek?

Hükümet tarafından muhalefet partilerine sunulan yargı reformu taslak metni kanun teklifi haline getirilerek Meclis'e sunuldu. Yasalaşan teklife göre bazı kriterlere uygun olan avukatlara yeşil pasaport verilecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ekim ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilebilecek.

Meclis'te kabul edilen kanuna göre baroya kayıtlı ve meslekte en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin yasalaşmasının ardından avukatlara yeşil pasaport verilmeye başlandı. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından bazı kriterleri taşıyan avukatlara yeşil pasaport verilecek.

Avukatlara Yeşil Pasaport Şartları

Avukatların Meclis'ten geçen kanun kapsamında yeşil pasaport sahibi olabilmeleri için belirlenen kriterlere uygun olması gerekmektedir. Avukatların hususi damgalı pasaport çıkarabilmeleri için öne sürülen şartların başında, başvuru sahibi avukatın baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az 15 yıl kıdemi bulunması gelmektedir. Bunun yanı sıra avukatlara yeşil pasaport şartları arasında, başvuruda bulunan avukatın hakkında " Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlar" ile "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması da önemli şartlar arasında yer almaktadır.

Partilerin önerileri doğrultusunda avukatlara yeşil pasaport verilmesini öngören yasa üzerinde bazı değişiklikler yapıldı. Pakete yeni maddeler eklenmedi fakat bazı küçük düzenlemeler yapıldı. Taslak metninde avukatın yeşil pasaport alabilmesi için 15 yıl kıdemi bulunması şartı yer alıyordu. Hazırlanan bu teklifle birlikte bu maddeye " terör" ayarı çekilmiş oldu. Buna göre haklarında Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde tanımlanan suçlar ile TMK kapsamında bulunan suçlardan dolayı, herhangi bir şekilde soruşturma ya da kovuşturma olan avukatlar 15 yıllık mesleki deneyime sahip olsalar dahi hususi pasaport sahibi olamayacaklar.

Hükümetin Meclis'e sunduğu teklif kapsamında 15 yıllık avukatlara hususi pasaport verilmesi için avukatın hakkında terör suçlarından soruşturma ve kovuşturma bulunmama kriteri getirildi. Taslak metninde ayrıca OHAL KHK'sı ile mesleğinden ihraç edilenlerden haklarında soruşturma, kovuşturma bulunmayanlara, beraat edenlere hususi damgalı pasaport verilmesinin kolluk araştırmasına ve İçişleri Bakanlığı'nın onayına bağlanacak olması eleştirilere konu olsa da bu şekliyle Meclis'e sunuldu.

Yeşil Pasaport Nedir?

Halk arasında yeşil renkteki dış yüzeyi sebebiyle yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport, pasaport türleri arasında bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahiptir. Yurt dışında birtakım geçiş avantajlarına sahip olan bu pasaport kısaca devlet memurlarına verilmektedir. Ancak esasında kamu memurlarının sadece %4'lük bir bölümü yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.