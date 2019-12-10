Makron kafayı yedi, Fransa'da çöküş başladı. Sokak terörü onu dize getirince iş işten geçecek İnşallah...

İkisi de asistan olan kızım ve damadım hiç istemediğim ama bunu belli de etmediği Fransa'ya gitmeleri vede dönecekleri gün 250 yerde gösteri ve grev yüzünden zor şartlarda havaalanına varmaları yüzünden bu yazıyı yazmam gerektiğini düşündüm. Bu bağlamda İngiltere Nato'da ki 4'lü liderler toplantı öncesi ve o esnada Merkel'in Makron'u azarlaması ile toplantı başlamıştı. Makron'un ülkesinde zorda olması yüzünden kısmen sapıtmasına neden olduğu için "Nato'nun beyin ölümü başladı" demesine sinirlenen Merkel "Makron kırdığın bardakları yapıştırmaktan bıktık" demesi, İngiltere başbakanı ise "ne konuşacağını hesapla, patavatsızlığın pisikopatlığa ulaştı" ve Türk Cumhurbaşkanınında "Nato'nun değil senin beyin ölümün başlamış, vücut kimyan tümden bozulmuş. Türkiye'de bunun tedavisi kesin var. Halkımız seni kucağına alınca eminim rahatlayacaksın" diyerek Makronun atmasyon olumsuzluklarına son vermesini söylemiş. Fransa'da ki "sarı yeleklilerin" Makron'un kimyasını bozması yüzünden çıkışlarına son vermesini söylemiş azarlamışlar ama psikopat Makron'un o koltuğu dolduramadığı ortada. İspanya Fransanın kendisini bölmek için kötü komşuluğundan şikayetçi iken Almaya ve İtalya ile de ciddi sıkıntılar yaşadığı ortada. Geçimsiz ve şımarık davranışları yüzünden AB'de de Nato'ya Avrupa ordusu ayakları ile Türkiye'den kurtulma senaryosunu vizyona koymak istemekte.

Fransa da hükumetin uygulamaları yüzünden ipler kopmuş ve sarı yeleklilerin 42 maddelik taleplerinin karşılanmasının çok zor olduğundan ülkeyi kaosa sürükleyip, sokak terörü sonunda masaya oturup bu taleplerin çoğunu Makron'un kabul edeceği ve akabinde istifa ederek seçimlere gideceğini düşünüyorum. Afrika da ki eski 18 sömürgesinden yılda gelen 500 milyar dolarlık haraç bile bu ülkeye huzur vermez durumdaysa Fransa'nın yakın bir gelecekte önce Korsika, sonra Bask kısmının kendinde olan bölümü ve akabinde Bretonya bölgesinin bağımsızlıklar kazanımların yakında görülebilir. PKK teröristlerini ve PYD'yi koruyacak, besleyeceksin sonra bu terör seni sokak terörü ile vurunca terörü anlayacaksın sanırım. Teröre başkası için analık yaparsan bu anadan elbet terör doğunca anyayaı Konyayı anlarsın.



Bu güne kadar gösteriler sonucunda ki olumsuzluklardan oluşan zarar çok ciddi boyutlara ulaştı. 12 kişinin öldüğü bu gösteriler de binlerce kişi tutuklandı. Fransa ekonomisi vergi, hasarlar ve bütçede oluşan kayıplar yüzünden 50 milyar € zararda. Alışveriş merkezleri de 3 milyar € zararda. Gıda sektörü ise yaklaşık 20 milyar € zarar etti. Macron'un sarı yeleklilerin taleplerine bu güne kadar verdiği zararın bedeli de 25 milyar € olarak hesaplandı. Eylemlerde esnaf uğradığı zarar nedeniyle 95 bin kişi işsiz kaldı. Gösteriler yaklaşık 1 yıl önce Akaryakıt litre fiyatlarının % 23 artış göstermesi ile başlamıştı. Şu günlerde ise emeklilik yaşı ve puanlama sistemi yüzünden gösteriler tekrar şiddetlendi. Çalak Makron bu yüzden konuşmalarında sapıtmaya başladı. Çünkü Fransa'da ki sorunların büyümesi altında ezilmesi ile vücut kimyası ve psikolojisinin bozulduğu görülüyor

Eylemlerde 42 talepten aşağıda yazdığım bazı hakları alsalar da bunların büyük çoğunluğunu almadıkça suların durulmayacağı kesin. Almanya emeklilik yasası için bastırdığından geri çekemiyor ama mecbur kalıp bunu çekerlerse "sarı öküzü" yedirdiği için sonuç sokak terörünün galibiyeti ile sonuçlanacak ve ipler sokağın eline geçecek. Sarı yeleklilerin Hollanda, Belçika versiyonları da başlamıştı. Bu yaygınlaşıp Almanya'ya sıçrarsa AB daha çabuk dağılma sürecine girer düşüncesindeyim. İşte eylemcilerin şimdilik aldıkları kazanımların dökümü;

Macron, taleplerden biri olan asgari ücreti 100 € arttırdı. Vergilerde indirim yapılacağını, ek mesai saatlerinden vergi alınmayacağını söyledi.Gelir vergisinde ‘önemli’ bir indirim yapıldı. Gösterilere katılan emekliler ise maaşlarının yükseltilmesi ve hayat şartlarının iyileştirilmesi istemişlerdi. Yaşlı hizmetleri kategorisindeki vergi artışını, aylık 2 bin € emekli maaşının altındakiler için iptal edildi. Makro'un 5 yıl içinde, belediye başkanının onayı olmadan hiçbir okul veya hastanenin borç nedeniyle kapatılamayacağını söylemesi de gösterilerin durmasına yetmedi. Macron milletvekili ve senatörlerin sayısını %25-30 oranında azaltacağını ve parlamentoda tüm siyasi partilerin orantılı temsil edilmesini de kabul etti. Fransızlar ‘elit okulu’ olarak bilinen Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüleri’nin (ENA) toplumsal gerçeklikten uzak olduğu için söz konusu okulların kaldırıldı.Trafikte şehirler arası yollarda hız limitinin saatte 90 km’den 80’e düşürülmesinde de geri adım atıldı. Öfkeli Sarılar bu sebeple sabit radarları boyamış ve bazen de radarların önüne beton dökerek 71 milyon avroluk hasar vermişti. Varlıklı kişilerden alınan servet vergisinin (ISF) kaldırılmasına olan tepkileri de giderileceği Makron'ca söylenmesi de gösterileri bitiremedi. Bu taleplerden en korkulu olan halkın referanduma kolay gitme talebi olan Yurttaş İnisiyatif Referandum talebi ise meclisçe kabul edilmedi. Fransa sömürgeleri ve uzantılarında katil bir ülke olarak çok ah aldı ve son dönemde Cezayir ve Ruanda'da milyonlarca insanı katletti ama öldürme haklı onda olduğundan normal görüldü. Afrika'da ki diğer katliamları ise eli kanlı bir devlet olduğunun diğer deliliydi. Öldürenlerin ahı elbet onlara pahalıya patlayacağından Türkiye'ye artık hiç bulaşmamasını tavsiye ederim. Artık meşkilatı mahsusa dış operasyonlar da da çok başarılı. Hakan Fidan gibi milli bir beyin bu sıkıntıları elbet toparlamak istemez dimi maptallar? Orada 5.5 milyon Müslüman var ve Müslümanlara terörist dedin bu yanlıştı ama bunu ispatlamak isteyen Müslüman Afrika'lı çıkabilir. PYD terörist değil Müslümanlar terörist diyorsa Fransa'nın bu iftirasının gerçekleşsin diye uğraşmamasını tavsiye ederim.