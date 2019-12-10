Bilgisayar Oyunları Gençleri İntihara Sürüklüyor

BİLGİSAYAR OYUNLARI GENÇLERİ İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

Gençlerimizin özgür ve sorumsuzca oyun bağımlılıkları intiharı getiriyor. Son dönemlerde özellikle toplumsal yara konumuna gelen BİLGİSAYAR oyunları ergenlik, anne babası ayrılmış, içsel dünyasına çekilmiş çağında olan sosyal fobik gençlerimizi ağına düşürüyor.

FRANSA’DA BİLGİSAYAR OYUNUNA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Gençlerdeki intihar eğilimi ve intihar vakalarının artması sonucunda Fransa’da bilgisayar oyununa karşı kırmızı alarm verildi. Gençler ve aileleri oyuna karşı uyarıldı. Bağımlı hale gelen gençler için ise “bağımlılıktan” kurtulma çalışmaları başlatıldı.

AİLELER DİKKAT BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖLDÜRÜYOR

NLP Uzmanları Dernek Başkanı Mustafa KILINÇ bu tür bilgisayar oyunlarının “Beyin Yıkama” “Şartlandırma” stratejisiyle yapıldığını söylüyor. Gençler bir kez bu döngü içerisine girdiğinde bu takıntıdan ve bağımlılıktan kurtulamıyor.

İNTİHAR OYUNUNUN GİZEMİ

NLP Lideri Mustafa KILINÇ bu oyunun temel yapı taşının; merak, kendini gerçekleştirme çabası ve yetersizlik inancı olduğunu belirterek şöyle diyor:

İntihara sürükleyen oyunun reklam ve algı operasyonları “sosyal medya” üzerinde oldukça güçlü. İnternet erişimi olan her yerde, cep telefonu, masa üstü bilgisayar, laptop, tablet vb. gibi cihazlar üzerinden erişimi çok kolay. Bu gençlerimizin arkadaş çevreleri aracılığı ile ya da doğrudan oyuna çok kolay ulaşmalarına imkân sunuyor.

OYUNDAKİ GİZLİ EMİR VE BİLİNÇALTI YÖNLENDİRMELER

NLP Lideri Mustafa KILINÇ’A göre oyunun programlaması tamamen otorite, emir kipleri, gizli telkin ve merak dürtüsüyle birlikte güçlü “ölüm” korkusunun kullanılmasından oluşmaktadır.

OYUNDAKİ 50 GÖREV

Kendine olan özgüveni düşük, yetersizlik inancı içerisinde olan ancak yaşı gereği kendini bir şekilde kendine ve başkalarına ispat etme gereği duyan gençlere rol modelleri ve görevler veriliyor. Birinci görevi yerine getirilen gençler her geçen görev ve sürede “emirlere” ve oyuna karşı bağımlı hale geliyor. Oyun intihara sürükleme gücünü gençlerimizin güçsüzlüğünden ve “ölüm korkusunun” kullanılmasından alıyor. Oyun ağına giren gençlerin birinci görevi zaten vücutlarına kesici bir aletle bu yunun sembolünü çizmek. Bunu yaptığınız anda artık oto hipnoz ve yönlendirilmenin içindesiniz demektir.

GÖREVİNİ YAP KANITLA RESMİNİ GÖNDER

Oyuna giren her genç kendilerine verilen görevleri yerine getirip, bunun resmini çekmek ve oyun yetkililerine göndermeye programlanıyor.

Her basamakta çocuklardan yapması istenen görevler farklı olmakla birlikte; özetle istenen görevleri şöyle sıralamak mümkün:

1) Anneye – arkadaşına, kendine ya da aile bireylerinden birine zarar ver. Darp et. Resmini çek kanıtla ve gönder.

2) Gece 3’te ya da 04:20 de kalk. Sana mesaj olarak gönderilen özel korku filmini izle.

3) Sana gönderilen ve seni tamamen bağımlı yapacak bilinçaltı müziği dinle.

4) Verilen görevleri yaptığında “TEHDİT // ŞANTAJ” uygulamaları başlıyor.

SENİ YA DA AİLENİ ÖLDÜRECEĞİZ VB. TEHDİTLER

Oyun tamamen grup psikolojisi, bütünlük ve bağımlılık kalıbının bütünleşmesi ve “KORKU” dürtüsü üzerine programlanmıştır. Oyunun 6. Görevinde gençler bu oyunun bir parçası haline gelmiş yeni bir kişiyle tanışmaya, buluşmaya zorlanıyor.

Bu kişilerle görüşmelerde kendilerine ait özel bilgiler (nerede oturduğu, aile bilgileri vb.) alınıyor.

Oyunun sır olarak saklanması, yalnız kalmaları ve verilen görevleri yapmadıklarında her türlü tehdit ve şantajlar yapılarak korku dürtüleri sürekli tetikleniyor.

KORKU DÜRTÜSÜ GÜÇLÜDÜR

NLP Lideri Mustafa KILINÇ’A göre korku dürtüsü çok güçlüdür. Kişilere her şeyi düşünmeksizin yaptırma gücüne sahiptir diyor.

ÇATIYA // KÖPRÜYE ÇIKIN KORKU FİLMİ İZLEYİN ATLAYIN

Verilen görevlerle gençlere yalnız kalmaları, çatıya çıkmaları, köprüden atlamaları, özel gönderilen korku filmlerini izlemelerini istiyorlar. Çocuk yalnızlaştığında korku dürtüsü her görevi yerine getirmesini sağlıyor.

İNTİHAR EDEN GENÇLERİN YAŞ ARALIĞI

Oyunun kuralları gereği “SIR” olarak saklanması, yalnızlaştırma, ailelerin farkında olmayışı gençlerimizin bu oyunun girdabında hızla sürüklenmesini sağlıyor.

-12- YAŞINDA İNTİHAR EDEN GENÇLERİMİZ VAR

Ergenlik çağına girmiş gençlerimizden başlayıp 24-26 yaşlara kadar gidiyor. Tabi ki bunlar bilinenler. Ya bir de bilinmeyenler. Aslında bu sorun toplumsal bir yaramız. Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazılı ve görsel basına çok iş düşüyor. Haberdar etmek, kişilerin yaşamına atılan can simididir.

ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZUN FARKINDA OLUN

Nlp Lideri Mustafa KILINÇ’A göre bu oyunun çemberine düşen çocuklarda genellikle aile içi iletişim, yaşam amacı, açıklık, dengeli özgürlük sorunları, aşırı şımartılmış ve “HAYIR” kelimesinden mahrum bırakılmış olmaları. KILINÇ’A göre aileler; çocuklarını servetine ve imkanlarına değil, yaşamına ortak etmeli…

ÇOCUKLARINIZIN

· Farkında olun

· Özdenetimini sağlayın

· Onlarla konuşun ve mümkün olduğundan çok fazla dinleyin. Yargılamayın. Sadece dinleyin.

· Bilgisayarda ne oyunları oynadıklarını bilin.

· Özellikle gece 03:00 ile 04:20 saatleri arasında kalkıp oyun oynuyor ya da korku filmi izliyorsa dikkat edin. Çocuğunuz için alarm zilleri çalıyor demektir. ,

· Çocuğunuzun davranışlarında kendine, size ya da arkadaşlarına karşı “darp” zarar verme gibi eylemler var mı? Yaptıklarının resmini çekme ve kanıtlama çabası içinde mi? Farkında mısınız?

· Çocuğunuzun elinde, kollarında, kasıklarında ya da herhangi bir yerinde hayvansal figürler var mı? Vücuduna kesici aletlerle zarar vermiş mi?

· Çocuğunuz içsel dünyasında mı yaşıyor yoksa dışa dönük mü? Sizinle ve çevreyle olan ilişkisi ne durumda bir farklılık var mı?

· Çocuğunuz kendini “suskunluk” ve yalnızlık orucuna adıyor mu? Odasının içinde mi yaşıyor?

Onların yalnızlaşmasına izin vermeyin…

OYUN BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK MÜMKÜN

NLP Lideri Mustafa KILINÇ’A göre, merak, kendini ispat etme çabası, sosyal medya da çok sık reklamların olması, erişim ve oynama yöntemlerinin basit olması nedeniyle bu oyunun pençesine düşen gençlerimizi bu sorundan kurtarmak mümkün. Geç kalmadan çocuğumuzun bu oyunun pençesinde olduğunu fark etmek temel adım.

Oyun tamamen görüntüler, korku duygularıyla beyinlerine kazınıyor. Adeta bilinçaltı düzeyde bir bağımlılık oluşturuyor. Kişi oynamadığında korku dürtüsü geliyor. Bu dürtüden kurtulmak için de verilen görevleri yapmaya ve oynamaya devam ediyor.

İntihar aşamasından önce fark edilen ya da bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen gençlerimiz bu sorundan kurtulabilirler. Her bağımlılığın her sorunun bir çözümü vardır. Bilinçaltı düzeyde oyun kurucular tarafından oluşturulan “korku * görev alma” programı bilinçaltından silindiğinde gençlerimiz bu bataklıktan kurtulur.

İntihar yolculuğundan kurtulmak için bilinçaltı programının yeniden yapılandırılması gerekir diyen KILINÇ;NLP Duyusal Algı Programlama teknik bütünlüğü içerisinde bu bağımlılık ve korkudan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.