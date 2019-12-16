Mutluluğun “10MK”sı!

Merhabalar Sevgili dostlarım. Ülkece yoğun, gergin, çatışmalı, mutsuz, huzursuz, kaygılı, şüpheci, karamsar ve umutsuz günler yaşıyoruz. Tüm bunlara rağmen mutlu, huzurlu ve geleceğe güvenle bakmayı seçme hakkına sahip olduğumuzu biliyor musunuz?

Zamanı Şimdi…. Sizlerle bilinçaltı programlarınızda mutlu olmaya giden yolun “10MK” sını paylaşacağım. Denenmiş, uygulanmış ve muhteşem sonuçlara ulaşmış “10MK” modeliyle bütünleşin.

Siz değişirseniz, her şey ama her şey değişir. Şimdi.

“Sevgi, hareketi algılama becerinizdir. Hareket, değişim ve dönüşümün anahtarıdır.”

Mustafa KILINÇ

1- Siz Kimsiniz?

Kendisini tanımayan bir insan başkasının tanıyamaz. İşe öncelikle kendinizi tanıyarak başlayın. Adınızı, unvanınızı, kariyerinizi bir kenarsa bırakın ve gücün kaynağı olan öz benliğinizi tanıyın.

2- Şartlar Ne Olursa Olsun, Kendiniz Olun!

Kullanmakta olduğunuz maskelerin sayısını azaltmaya karar verin. Rol yapmayın. Bilin ki; “Çevreye karşı rol yapanlar oyun oynayanlar, sahte gülücük dağıtanlar” aslında “Kendilerini kandırmaktadır.” Zaten etrafınızda olduğu gibi görünmeyin bir sürü kişi var. Siz farklı olmaya karar verin.

Bir danışanımın “Sürekli yalan söyleme” gibi bir sorunu vardır. Yalanının birini örtmek için başka bir yalan, sonra başka bir yalan. Böylelikle her gün “yalanlar” dünyasındaki yolculuğu artıyordu. Kendisiyle yaptığım “NLPDAP” teknik uygulamalar sonrasında içinde bulunduğu durumdan kurtuldu ve artık doğru söylüyor ve huzurlu yolculuk yapıyor.

3- Fazla Güzellikten Kimseye Zarar Gelmez

Güzel görünün, Güzel duyun, kendinize güzel bakın! Güzel bir hayat dolu dolu yaşanır. Mutluluk paylaşılır. Hayatı sevme hissi coşkuyla beraber gelir. Kişilerin yaşama sevinci ve coşkusu gözlerinde kendini gösterir.

4- İyi En İyinin Düşmanıdır

Yaşamınızdan “iyi”leri çıkarın. Kendinizi mükemmel olmaya adayın. Yaşama odaklanın. Hedefleriniz doğrultusunda çalışın. Hayatı yakalamak istiyorsanız odaklanın, odaklanın, odaklanın…

5- Kararsızlık ve Karamsarlık Yok

Yaşam kararlar bütünüdür. Zaman hiç kimsenin mevcut durumuna bakmadan akıp gitmeye devam eder. Yaşamda isteklerinizi almanın yolu “Karar ve Kararlılıktan” geçer. Tereddüt eden kaybeder. Yaşam sizden korkmuyor? Siz neden yaşamdan korkuyorsunuz?

6- Değişim Aşk’la Başlar

Yaşamda en tepede “Aşk” vardır. Sesi müziğe dönüştüren, notaya döken aşkın gücüdür. Aşk olmazsa, sevgi ilişkileri yoksa ihtiras eksikse hayatın kuru bir daldan farkı kalmaz. Her ne kadar aşk çeşitlere ayrılsa da temelinde “Sevgi” yatar. İster Tanrı aşkı olsun, ister iki sevgi arasındaki aşk olsun isterseniz çocuklara duyulan aşk olsun. Temeli sevgiye dayanır. Sevginin olmadığı yerde Mutluluk da olmaz.

7- Kafanızın İçindeki Hayal Gücünü Kullanın

Evrende gördüğünüz her şey iki kere yaratılmıştır. Önce kişilerin beynin de “hayal” olarak, sonra gerçekleştirilerek. Yaptığımız her şey, hayal kurarak başlar. Hayat herkes için hayallerini gerçekleştirmek ve yapabileceğinin en iyisini, olabileceğinin en güzelinin peşinden gitmektir.

Sadece güzel şeyleri hayal etmek bile insanı bambaşka bir dünyaya götürüyor.

8- “Her Yer Fırsat Dolu”

İlişkilerde başarı cesaret ister, başlangıçtaki cesaretiniz eyleme, eylemleriniz ise “inanca” dönüşür. İnanç, insanlığa daha iyi hizmet arzusuna dönüştüğünde fırsatlar yelpazesi yukarı bir seviyede açılır.

9- Hayatı Yaşamanın İki Yolu Vardır

Hayatta her zaman iki seçeneğiniz vardır.

1) Ya tozu dumana katacaksınız.

2) Ya da Tozu dumanı yutacaksınız. Hangisini istersiniz?

Mutlu olan insanlar bazen bir süre mutlu olduklarını fark etmeyebilir ve kaosa sürüklenirler. Bu nedenle mutluluğun uzakta olmadığını her şeyde olabileceğini ara sıra hatırlamak gerekir. Mutluluk hem araçtır, hem de amaç. Çünkü sağladığı olumlu bakış tüm duygu, düşünce ve davranışlarımıza yansır. Coşku verir, enerjimizi, motivasyonumuzu artırır, özde başlar, paylaşıldıkça çoğalır. Mutluluk bir araçtır; çünkü yaşama sıkı sıkı tutunmak için yaşamla iletişimimizi sağlar.

Ne istediğimizi? Nereye doğru gitmek istediğimizi biliyorsak, sorunların çözümü için verdiğimiz mücadelede mutluluktur.

İsteyin İnanın, Karar Verin.

10- Kullanılmayan Yetenek Hiçbir İşe Yaramaz

Akıllı, bilinçli ve farkındalık seviyesi yüksek olarak yeteneklerinizi geliştirmek ve kullanmak size istediğiniz çıktıları verir. Yeteneğinizin olması tek başına bir şey ifade etmez. Eyleme geçmelisiniz… Bu konuda çok sevdiğim Emile Zola’nın bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum.

“Kabiliyet yoksa sanatçı olmaz, ama çalışılmadıkça kabiliyet hiçbir işe yaramaz.”

“Kalpten ve zihinden verdiğiniz şeyleri, yine kalpten ve zihinden geri alacağınızdan emin olabilirsiniz.”

Mustafa KILINÇ