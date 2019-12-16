Libya'yı erken ateşe atmıyoruz inşallah!



Rusya iyi koku alır, genelde kazanacak tarafta olur. Suriye'de olduğu gibi. Rusya keşke burada da bizle birlikte olsa ama terörist Hafter'i destekliyorsa burada biz hamle sırasını iyi kurgulamalıydık sanırım. Gerçi İsrail'in hidrokarbon yollama güzergahını keserek Anadolu'dan bize muhtaç olması için deniz mutabakatını açıklasak da bu mutabakat asker yollama işinden sonraya bırakılabilirdi. Libya ile yaptığımız deniz anlaşmamız yüzde bir milyon doğru ama bunu Libya'nın bizden asker isteme sonrası Hafter güçlerine hedlerini bildirdikten sonra yapmalıydık. Bu hafta libya'ya askeri destek olacak tasarı meclisimizden geçecek ve geç kalmamışızdır inşallah. Her doğru her zaman geçerli değildir. Hafter güçleri Libya'nın çoğu çöl ve şehirlerinin %85'ine sahipken başta ABD, Fransa, Mısır, Rusya, BAE' den destek aldığı bu günlerde deniz mutabakatını gündeme getirerek Libya'yı ateşe atmış olmayız inşallah. Belki iç dinamikleri bilmediğimden eken görüş belirtmem gereksizdi ama çoğu yazdıklarımın doğru çıkması yüzünden inşallah ben yanılırım.

Trablus ve çevresini savunmaya çalışan Ulusal Mutabakat Hükumetinin elinde sınırlı sayıda silahlı güç var. Hafter ise 30 binlik düzenli orduya sahip. Ayrıca 20 savaş, 20 saldırı uçağı, 27 askeri helikopter, 5 kargo uçağı, 530 zırhlı askeri araç, 300 tank, 1 fırkateyn ve 4 devriye gemisine sahip. Silah ve asker yollamazsak denge kesin Hafter lehine artabilir. Çünkü merkezi hükumetin eli silah yönü ile zayıf. Türkiye, Libya ile imzalanan deniz yetki anlaşma mutabakat muhtırasının tescili için Birleşmiş Milletlere bildirdi. Libya'nın meşru hükumeti ile imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi ise 8 Aralık olarak resmileşti. Bu gerekçe ile Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükçesinin sınır dışı etti. Hafter güçleri, başkent Trablus’a doğru ilerlerken Rusya, Mısır ve BAE'de Hafter’e desteklerini artırdı. Hafter 1987'deki Libya-Çad savaşında Çad'a esir düşünce onu esaretten kurtararak ABD'ye götürüp eğiten Amerika süreci başından beri darbeci Hafter’i yönetiyor. Ama bu ara Hafter'in Rusya'ya yakın durması ABD'yi kızdırabilir.

Birleşmiş Milletlerin 51. maddesi gereğince Libya bizden asker isterse ki yakın günlerde isteyecek, belki o zaman Libya'da dengeleri değiştiren ülke olacağız. Ama Hafter'i destekleyen ülkeleri deniz anlaşmasına ilaveten bu hamle yüzünden durumu kamçılayıp kısmi sıkıntıya da girebiliriz. Ama risk almadıkça mama yenmiyor. Bizim askerimiz yiğittir ve düşmana aman vermez ama Hafter'e destek veren devletleri kamçılayıp ciddi uçak ve teknolojik silah yardımı yapılırsa işte o zaman işler nereye varır kestiremiyorum. Hafter'de işgal ettiği yerlerde bağımsız devlet olduğunu açıklar ve destekçi ülkelerden 51. maddeye göre asker isterse durum ne olur? Elbet şu an Libyayı bu halde bırakamayız ve dengeleri bilmemden belki de yanlış düşünüyorum ama önce yapılması gereken Akdeniz'de Türkiye, Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşma değildi gibi. Bu mutlaka yapılmalıydı ama biz oraya asker gönderdikten ve Hafter güçlerini dağıttıktan sonra olmalıydı. Yunanistan'ın deniz anlaşmamız kışkırtması ile AB'yi tam karşımıza almadan asker göndersek daha az karşıtlık olurdu. Enerjiye hucum varken Libya Türkiye deniz antlaşması Akdeniz'de bize avantaj sağladığı için karşımızdakileri erken uyandırarak bize cephe arttırımını sağlamış konumunda olmamalıydık.

Türkiye-Libya anlaşmasına ABD ve Rusya gibi ülkeler de tepki gösterdi. ABD Dış işleri bakanlığı iki kıyıdaş ülkenin anlaşmamasının yararsız ve provakatif olarak değerlendirirken, gerginliği artmaması uyarısı yaptı. Rusya Dış işleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükumetini daha ileri adımlar atma konusunda uyardı. Şu anki Yunan başbakanının eski bakan olan ablasının "Türkiye'ye karşı dikkatli davran. Sakın AB veya ABD'ye güvenerek Türkiye'ye dalaşma, bu bizi bitirir" demesini umarım önemser. Çünkü Ege adalarının çoğunu 2 saatte elbet kaşınırlarsa yutarız. Ey Yunanistan Selanik Atamızın misakı millisi ve doğduğu yer. Bizim koleksiyonumuza lazım. Selanik ve Ege'de ki bir çok adayı almamız gerektiğini ben gençlerimize aşılıyorum. Ablanı dinle, ortak çıkarlarımıza bakalım, sende güçlen ki bize adaları kaptırma. Şımarık AB'li. Türkiyeyi Akdeniz'den dışlayarak değil dahil ederek çözmek daha akıllıca dimi malaklar topluluğu Helenler.