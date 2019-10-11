Malatya'da Görev yaptığı okula 56 yıl sonra "mektup"la döndü

Yaşam 11.10.2019, 11:24
Malatya'da Görev yaptığı okula 56 yıl sonra "mektup"la döndü

Malatya'da Görev yaptığı okula 56 yıl sonra "mektup"la döndü

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