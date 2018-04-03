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Mamak, 2018 yılında da birçok yatırımın açılış törenine ev sahipliği yapacak

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Mamak, 2018 yılında da birçok yatırımın açılış törenine ev sahipliği yapacak
Yapılan yatırımlar ve projeler ile Başkent’in en çok değer kazanan ilçelerinden biri olan Mamak, 2018 yılında da birçok yatırımın açılış törenine ev sahipliği yapacak.

Üreğil Kent Ormanı projesinden Ali Kuşçu Gökbilim Merkezine, aile merkezlerinden mahalle camilerine, köy konağından rekreasyon alanlarına birçok projenin açılışının yapılacağı ilçede, 2018 kurdele kesme yılı olacak. İlçede yapılan ve yapımı devam eden projelerin vatandaşların beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, “Bu yılın en öne çıkan projesi 2.5 milyon metrekarelik alana sahip Üreğil Kent Ormanı olacak. Sadece Mamaklıların değil, Ankara’nın nefes alacağı bir yer olacak olan bu mega projenin 1. etabının açılışını Ağustos Ayı gibi yapmayı planlıyoruz” dedi.

 

Hafta sonlarının yeni adresi olacak

Ankaralıların doğayla iç içe zaman geçirmeleri için tasarlanan Üreğil Kent Ormanı projesinde, toplam 31 bin 500 metrekareden oluşan iki adet gölet bulunacak. Su sporlarıyla ilgili etkinliklerinde yapılacağı mega projede, çocukların tarımsal ürünler yetiştirebileceği bir ekoloji okulu, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunacak. Proje tamamlandığında Ankaralılar hafta sonu veya boş vakitlerinde piknik de yapabilecek.

 

Mamak’ın uzaya açılan kapısı

Mamak’ın uzaya açılan kapısı olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin de resmi açılışı bu yıl yapılacak. Uzay hakkında tam donanımlı olan merkez, hem öğreten hem de eğlendiren bir konsepte sahip. Farklı etkinlikleri tek çatı altında birleştiren tesis, uzay meraklılarının sorularını cevaplıyor.

 

Mahalle camileri artık daha modern

Yeşilin ve estetik yapıların bir bütün oluşturduğu Mamak’ta, mahalle camileri de artık daha modern ve daha geniş bir alanda hizmet verecek. Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi izlerini taşıyan mahalle camileri ahşap ve taş işçiliğinin bir araya geldiği en güzel örneklerden olacak. Hürel, Kıbrıs, Kartaltepe ve Çağlayan Mahalleleri’nde inşa edilen mahalle camileri 2018 yılında vatandaşın hizmetine sunulacak.

 

Gelenekler yaşatılacak

Mamak’ta tarihi yapılarla birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinde hayata geçeceğini ifade eden Akgül, “2018 yılında ilçemizin ilk köy konağını Gökçeyurt Mahallemizde açacağız.Mamaklıların sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan projemiz, aynı zamanda düğün, nişan, asker uğurlama gibi sosyal ve kültürel organizasyonlara da ev sahipliği yapacak” dedi.

 

İki aile merkezi daha açılıyor  

Geleneksel Ankara evleri tarzında inşa edilen iki aile merkezi daha hizmet halkasına ekleniyor. Büyük Kayaş ve Ekin mahallelerinde yapımı tamamlanan aile merkezleri kadınlara yönelik; eğitim, kültür, spor, hobi ve sanatsal kurslara ev sahipliği yapacak.

 

Birçok hizmet tek noktadan verilecek

İhtiyacı hissedilen yatırımları Mamak’a kazandırarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydeden Akgül, “Mamak’ta yaşanan büyük değişim ve dönüşüm hayatın her alanında devam ediyor. Bunlardan biride 2018’de birçok hizmetin tek noktadan verileceği Kıbrıs Kapalı Pazar Yeri, Aile ve Gençlik Merkezi olacak” dedi.

 

Başkent’teki pazaryerlerine örnek olacak

Mamak’ta sayıları her yıl artan, ilçenin değişen ve gelişen yapısına uygun modern kapalı pazar alanlarından biri de Yeni Bayındır Kapalı Pazar ve Spor Alanı olacak. Haftanın yedi günü aktif bir şekilde hizmet verecek olan pazaryeri ve spor alanı 2018’de hizmete sunulacak bir başka proje. Birçok imkânı bünyesinde barındıracak olan pazar alanında hem esnaf hem de vatandaş, yazın sıcağından kışın da soğuğundan etkilenmeden rahat koşullarda alışveriş yapabilecek.

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