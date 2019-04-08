Mamak Adım Adım Play-Off’a

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Düzce Belediyesi Basketbol Takımı’nı, 89-84 mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar elde ettiği galibiyetle ligde 8. sıraya yükseldi. Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk 10’a giren takımların katılmaya hak kazanacağı Play-Off'lar içinde Yeşil-Beyazlılar önemli bir avantaj elde etti.

Yeşil-Beyazlılar’dan Efe Beşok 10 sayı, 7 ribaund, Alican Güney 12 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Erick Neal 17 sayı, 15 asist,6 ribaund, Reginald Holmes 19 sayı,4 ribaund,Utku Yücedağ 10 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile maçta öne çıkan isimler oldu.

Potansiyeli yüksek ve güçlü bir takımız

Her periyodun ayrı bir çekişmeye sahne olduğu maçta rakibine geçit vermeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı açamasa da skor üstünlüğünü maç boyunca korudu. Boyalı alanda bulduğu sayılar ve başarılı asistlerle rakibinin direncini kıran Yeşil-Beyazlılar sahadan 89-84 galip ayrıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Takımımızın uzun bir maratonu başarılı bir şekilde tamamlayacağına yürekten inanıyorum. Potansiyeli yüksek ve güçlü bir takımız. Bütün oyuncularımız son ana kadar elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hepsini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Mamak Belediyesi

Basin Yayin Mudurlugu