Mamak Belediye Başkanı Köse'den Teşekkür Turu

Köse’den teşekkür turu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, seçim otobüsü ile ilçeyi dolaşarak,

vatandaşlara 31 Mart Yerel Seçimleri’nde verdikleri destekten dolayı

teşekkür etti. Başkan Köse, belediye meclis üyeleri ile birlikte seçim

otobüsünden vatandaşı selamladı, çocuklara hediye dağıttı. Mahallelerde

vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Köse, bazı noktalarda

otobüsten inerek halkla kucaklaştı.

Sevdamızın adı Mamak

Yol boyunca çocuklara oyuncak, yetişkinlere de karanfil dağıtan Köse,

“Derdimiz millet, amacımız hizmet. Mamak için bir hayalimiz,

hemşehrilerimiz için de bir derdimiz var. Vatandaşlarımızın derdini

dinlemek ve çözüm üretmek sevdamızın adıdır. 31 Mart Yerel

Seçimleri’nde bize inanan ve güvenen tüm hemşehrilerime samimiyetleri

ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.