Mamak Belediye Başkanı Köse'den Teşekkür Turu
Köse’den teşekkür turuMamak Belediye Başkanı Murat Köse, seçim otobüsü ile ilçeyi dolaşarak,vatandaşlara 31 Mart Yerel Seçimleri’nde verdikleri destekten dolayıteşekkür etti.
Mamak Belediye Başkanı Köse'den Teşekkür Turu
Köse’den teşekkür turu
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, seçim otobüsü ile ilçeyi dolaşarak,
vatandaşlara 31 Mart Yerel Seçimleri’nde verdikleri destekten dolayı
teşekkür etti. Başkan Köse, belediye meclis üyeleri ile birlikte seçim
otobüsünden vatandaşı selamladı, çocuklara hediye dağıttı. Mahallelerde
vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Köse, bazı noktalarda
otobüsten inerek halkla kucaklaştı.
Sevdamızın adı Mamak
Yol boyunca çocuklara oyuncak, yetişkinlere de karanfil dağıtan Köse,
“Derdimiz millet, amacımız hizmet. Mamak için bir hayalimiz,
hemşehrilerimiz için de bir derdimiz var. Vatandaşlarımızın derdini
dinlemek ve çözüm üretmek sevdamızın adıdır. 31 Mart Yerel
Seçimleri’nde bize inanan ve güvenen tüm hemşehrilerime samimiyetleri
ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
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