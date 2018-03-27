Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Atlıoğlu İlköğretim Okulu öğrencilerine okul gazetesi için röportaj verdi

Gelecekte gazetecilik yapmak istediğini söyleyen öğrenciler Başkan Akgül’e belediyenin görevleri, gençliğe yapılan yatırımları, edindiği tecrübeleri ve hayatta yaşadığı zorluklar gibi birçok konuda sorular sordu.

Kendi öğrencilik yıllarını da anlatan Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül, hayatta başarılı olabilmeleri için hedeflerini her zaman yüksek tutmaları gerektiği nasihatinde bulundu.

Çalışkan ve üretken gençliğe ihtiyaç var

Öğrencilerin Mamak’taki eğitim yatırımlarıyla ilgili sorularına da cevap veren Akgül, “Mamak’ın çalışkan ve üretken bir gençliğe ihtiyacı var. Bizler göreve geldiğimizden bu yana öğrencilerin istek ve taleplerini her zaman dikkate alarak çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz” dedi. Gençlere nasihatlerde bulunan Akgül, "Çağdaş, okuyan ve araştıran bir nesil ülkemizi, ilçemizi çok daha ileriye taşıyacaktır. Mamakımıza ve ülkemize hizmet etmek için çok çalışmalısınız" dedi.