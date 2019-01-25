Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Mahir Alay’ı makamında ağırladı.

Mesut Akgül, Mahir Alay’ı makamında ağırladı.

Ziyarette Mamak’a ve mahallelerine yaptığı çalışmalardan dolayı Akgül’e teşekkür eden Alay, kendisinin de Mamak’ta yaşadığını kaydederek, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

10 yılda yüz akı yatırımlar

10 yıldır yapılan hizmetlerin karşılığında yapılan bu tür ziyaretlerin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını belirten Akgül, “İlçemizin gelişmesi noktasında esnafından iş adamına, vatandaşından yöneticisine kadar herkesin fikrini önemsedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana 10 yıldır Mamak’ta sayısız yatırım yaptık. Onlar bizim yüz akımız. Bu hizmetleri hayata geçirirken desteklerinizi her zaman yanımızda hissettirdiniz” dedi.