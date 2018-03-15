Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerle makamında bir araya geldi

Ziyarette öğrencilerin eğitim, sağlık, spor,sosyal ve kültür alanlarındaki sorularını yanıtlayan Başkan Akgül, gerek siyasi gerekse eğitim hayatındaki tecrübelerini de gençlerle paylaştı.

Başarı için azim ve sabır lazım

Gençlere işlerini iyi yaptıkları sürece mesleklerinde her zaman başarılı olacaklarının nasihatini de veren Akgül, bu başarı içinde azim ve sabrın önemli olduğunu vurguladı.

Her alanda yükselen bir değer olan Mamak’ın eğitim alanında da gözde olduğunu ifade eden Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bu güne eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.