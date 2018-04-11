  • BIST 110.987
  • Altın 179,008
  • Dolar 4,1368
  • Euro 5,1196
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, karatede Türkiye 2.’si olan Ali Efe Akbaba'yı makamında ağırladı

»
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, karatede Türkiye 2.’si olan Ali Efe Akbaba'yı makamında ağırladı
2 yaş kategorisinde elde ettiği başarı ile Milli Takıma seçilen Ali Efe, ülkemizi 21 Nisan tarihinde Sırbistan’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek.

8 yıldır karate ile ilgilenen başarılı sporcu katılacağı şampiyonada ilk 3’e girmesi durumunda Karate Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanacak.

 

Mamak için gurur kaynağı oluyor

9 yılda Mamak’ta gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak birçok tesisin faaliyete geçtiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bugün bu yaptığımız yatırımların meyvesini topluyoruz. Gençlerimizin elde ettiği başarılar, ilçemiz için gurur kaynağı oluyor. Ali Efe’de o başarılı gençlerimizden biri. Hem ilçemizi, hem de ülkemizi yurt dışında temsil edecek. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

 

Hedef dünya şampiyonluğu

İlk defa yurt dışında ülkemizi temsil edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden 12 yaşındaki Ali Efe Akbaba, “Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun için ilk önce önümdeki şampiyonalarda başarı elde etmem gerekiyor. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi. 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği’ne Mamaklı vatandaşlar yoğun talep gösteriyor06 Nisan 2018 Cuma 12:51
  • Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’nun ikinci maçını da farkla kazandı05 Nisan 2018 Perşembe 09:54
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında İmamlar ve Kur’an kursu öğreticileri ile bir araya geldi05 Nisan 2018 Perşembe 09:50
  • Mamak, 2018 yılında da birçok yatırımın açılış törenine ev sahipliği yapacak03 Nisan 2018 Salı 10:35
  • Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı öncülüğünde, Afrin el bekliyor, uzatacak mısın? yardım kampanyası başlatıldı02 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
  • Mamak Belediyesi’nin 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesi için hizmete sunduğu spor tesisleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor02 Nisan 2018 Pazartesi 10:56
  • Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcusu Başak Esen Ankara’yı başarıyla temsil etti01 Nisan 2018 Pazar 12:40
  • Mamak Belediyesi, ilçede bulunan çöp konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor31 Mart 2018 Cumartesi 11:38
  • Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin büyük bir hızla devam ettiği Mamak’ta yaşanan büyük değişim rakamlara yansıyor30 Mart 2018 Cuma 10:35
  • Mamak Belediyesi Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı düzenledi30 Mart 2018 Cuma 09:52
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim