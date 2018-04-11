Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, karatede Türkiye 2.’si olan Ali Efe Akbaba'yı makamında ağırladı

2 yaş kategorisinde elde ettiği başarı ile Milli Takıma seçilen Ali Efe, ülkemizi 21 Nisan tarihinde Sırbistan’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek.

8 yıldır karate ile ilgilenen başarılı sporcu katılacağı şampiyonada ilk 3’e girmesi durumunda Karate Avrupa Şampiyonası ’na gitmeye hak kazanacak.

Mamak için gurur kaynağı oluyor

9 yılda Mamak ’ta gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak birçok tesisin faaliyete geçtiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bugün bu yaptığımız yatırımların meyvesini topluyoruz. Gençlerimizin elde ettiği başarılar, ilçemiz için gurur kaynağı oluyor. Ali Efe’de o başarılı gençlerimizden biri. Hem ilçemizi, hem de ülkemizi yurt dışında temsil edecek. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Hedef dünya şampiyonluğu

İlk defa yurt dışında ülkemizi temsil edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden 12 yaşındaki Ali Efe Akbaba, “Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun için ilk önce önümdeki şampiyonalarda başarı elde etmem gerekiyor. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi.