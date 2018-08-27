  • BIST 90.622
  • Altın 238,296
  • Dolar 6,1514
  • Euro 7,1436
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 26 °C

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde vatandaşlar ve belediye personeli ile bayramlaştı

»
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde vatandaşlar ve belediye personeli ile bayramlaştı
Mamak’ta geleneksel hale gelen bayramlaşma programına Akgül’ün yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşmaya gelen konuklarla tek tek ilgilenen Akgül, minik konuklarıyla da sohbet etti. Akgül, miniklere  bayram harçlığı vererek, oyuncak hediye etti.

 

Bayramlar en önemli değerimiz

Kurban Bayramı’nın Türk ve İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Akgül, "Bayramlar bireysel huzuru, toplumsal huzurla buluşturan, bizi biz yapan çok önemli değerlerdir. Bayramları yaşamak ve yaşatmak, onları kuşaktan kuşağa aktarmak bizim en önemli varlık sebebimizdir" dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi, Boğa Yakalama Timi kurdu14 Ağustos 2018 Salı 10:25
  • Mesut Akgül, Evde Sağlık ekipleriyle birlikte vatandaşları ziyaret etti13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:53
  • Mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince elden geçiriliyor10 Ağustos 2018 Cuma 09:56
  • Mesut Akgül, MKE Ankaragücü’ne destek olmaya devam ediyor10 Ağustos 2018 Cuma 09:54
  • Mesut Akgül, Gökçeyurt Mahallesi’nde köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu09 Ağustos 2018 Perşembe 09:52
  • Mamak Belediyesi, camileri Kurban Bayramı’na hazırlıyor09 Ağustos 2018 Perşembe 09:51
  • Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırdı08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:04
  • “08.08.2018” tarihinde 52 çift, Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda nikah masasına oturdu08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:17
  • Mamak Belediyesi’nin Ortaköy kurban pazarında satışlar başladı03 Ağustos 2018 Cuma 10:20
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilçe genelinde düzenlediği seçmeleri tamamladı03 Ağustos 2018 Cuma 10:17
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim