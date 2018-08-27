Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde vatandaşlar ve belediye personeli ile bayramlaştı

Bayramlaşmaya gelen konuklarla tek tek ilgilenen Akgül, minik konuklarıyla da sohbet etti. Akgül, miniklere bayram harçlığı vererek, oyuncak hediye etti.
Bayramlar en önemli değerimiz
Kurban Bayramı’nın Türk ve İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Akgül, "Bayramlar bireysel huzuru, toplumsal huzurla buluşturan, bizi biz yapan çok önemli değerlerdir. Bayramları yaşamak ve yaşatmak, onları kuşaktan kuşağa aktarmak bizim en önemli varlık sebebimizdir" dedi.
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