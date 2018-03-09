Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ağırladı

Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mamak Belediyesi Başkanı Mesut Akgül başarıda ilçeyi çok iyi tanımanın önemine vurgu yaptı.
Bu bir hizmet yarışı
Belediye hizmetlerinde sınır olmadığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu bir hizmet yarışıdır. Her belediye ilçesinde yaşayan vatandaşına en iyisini sunmak için çalışır. Bizlerde ilçe belediye başkanları zaman zaman bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnsanın doğası gereği farklı görüşler mutlaka olacaktır. Önemli olan farklı görüşlerin alınarak ortak akılla hizmet üretmektir” dedi.
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