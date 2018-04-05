  • BIST 114.618
  • Altın 171,538
  • Dolar 4,0206
  • Euro 4,9367
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında İmamlar ve Kur’an kursu öğreticileri ile bir araya geldi

»
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında İmamlar ve Kur’an kursu öğreticileri ile bir araya geldi
Soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda Akgül, yeni yapılan camilerin altına dükkan yerine, Kur’an kurslarının yapıldığını kaydetti.

Meriç Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan katıldı.

 

Önceliğimiz gençler

Din görevlilerinin vatandaşla her zaman iletişim halinde olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Fiziki yapılar bir şekilde tamamlanır. Bu yüzden bizim önceliğimiz gençlerimizi dinine, milletine ve vatanına bağlı birer birey olarak yetiştirmek. Bunun içinde cemaatimize sahip çıkmalı, sorunlarıyla ilgilenmeliyiz” dedi.

 

Geleceği hep birlikte inşa ediyoruz

Farklı platformlarda ayrım gözetmeksizin Mamaklılarla bir araya geldiklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Birbirimizi anlamazsak, tanımazsak, yapacağımız hiçbir şeyin anlamı kalmaz. İşte bu düşünceler ile düzenlediğimiz istişare toplantılarında buluşuyoruz. Hemşerilerimizin rahatça duygu ve düşüncelerini anlatabileceği bir ortamda, ilçemizin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz” diye kaydetti.

 

Ülkemizdeki birlik ve gücün en güzel göstergeleri

Mamak’ın 9 yıllık gelişimi ve değişimine de değinen Akgül, “Göreve geldiğimizde Mamak’ta bir tane kapalı pazar alanı yokken bugün 13 tane kapalı pazar yerimiz var. Bu bizim nerden nereye geldiğimizin en güzel örneği. Kentsel dönüşüm keza öyle. Bu yapılar hepimizin gayretleri ve çalışmaları ile ilçemizde hayat bulan yapılar. Ülkemizdeki birlik ve gücün en güzel göstergesi. Spor tesislerinden alt yapıya, eğitim kültür faaliyetlerinden sosyal dönüşüme birçok alanda faaliyet gösteriyoruz” dedi.

 

Tarihimiz gelecek nesillere aktarıyor

Mabetsiz şehir olarak adlandırılan Ankara bugün camileriyle anılıyor diyen

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, “Belediyemizin inşa ettiği mahalle camileri bunun en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde hayat bulan bu özel yapılar aynı zamanda geçmişimizin izlerini de gelecek nesillere aktarıyor” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi, ilçede bulunan çöp konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor31 Mart 2018 Cumartesi 11:38
  • Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin büyük bir hızla devam ettiği Mamak’ta yaşanan büyük değişim rakamlara yansıyor30 Mart 2018 Cuma 10:35
  • Mamak Belediyesi Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı düzenledi30 Mart 2018 Cuma 09:52
  • Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’na galibiyetle başladı29 Mart 2018 Perşembe 10:18
  • Yerel Buluşmalar İstişare Toplantıları devam ediyor28 Mart 2018 Çarşamba 10:50
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Atlıoğlu İlköğretim Okulu öğrencilerine okul gazetesi için röportaj verdi27 Mart 2018 Salı 12:19
  • Mamak’ta, 2009 yılından bu güne 8252 işletmeye ruhsat verildi27 Mart 2018 Salı 12:17
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Finalspor’u seyircisinin de desteğiyle 75-61 mağlup etti26 Mart 2018 Pazartesi 11:01
  • Okullar arası futbol turnuvası, Mamak Şehir Stadı’nda start aldı24 Mart 2018 Cumartesi 12:57
  • Mamak Belediyesi birimlerinde çalışan taşeron işçilerin belediye şirketine alınmasında son aşamaya gelindi23 Mart 2018 Cuma 10:31
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim