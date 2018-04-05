Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında İmamlar ve Kur’an kursu öğreticileri ile bir araya geldi

Soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda Akgül, yeni yapılan camilerin altına dükkan yerine, Kur’an kurslarının yapıldığını kaydetti.

Meriç Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan katıldı.

Önceliğimiz gençler

Din görevlilerinin vatandaşla her zaman iletişim halinde olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Fiziki yapılar bir şekilde tamamlanır. Bu yüzden bizim önceliğimiz gençlerimizi dinine, milletine ve vatanına bağlı birer birey olarak yetiştirmek. Bunun içinde cemaatimize sahip çıkmalı, sorunlarıyla ilgilenmeliyiz” dedi.

Geleceği hep birlikte inşa ediyoruz

Farklı platformlarda ayrım gözetmeksizin Mamak lılarla bir araya geldiklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Birbirimizi anlamazsak, tanımazsak, yapacağımız hiçbir şeyin anlamı kalmaz. İşte bu düşünceler ile düzenlediğimiz istişare toplantıları nda buluşuyoruz. Hemşerilerimizin rahatça duygu ve düşüncelerini anlatabileceği bir ortamda, ilçemizin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz” diye kaydetti.

Ülkemizdeki birlik ve gücün en güzel göstergeleri

Mamak ’ın 9 yıllık gelişimi ve değişimine de değinen Akgül, “Göreve geldiğimizde Mamak’ta bir tane kapalı pazar alanı yokken bugün 13 tane kapalı pazar yerimiz var. Bu bizim nerden nereye geldiğimizin en güzel örneği. Kentsel dönüşüm keza öyle. Bu yapılar hepimizin gayretleri ve çalışmaları ile ilçemizde hayat bulan yapılar. Ülkemizdeki birlik ve gücün en güzel göstergesi. Spor tesislerinden alt yapıya, eğitim kültür faaliyetlerinden sosyal dönüşüme birçok alanda faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Tarihimiz gelecek nesillere aktarıyor

Mabetsiz şehir olarak adlandırılan Ankara bugün camileriyle anılıyor diyen

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, “Belediyemizin inşa ettiği mahalle camileri bunun en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde hayat bulan bu özel yapılar aynı zamanda geçmişimizin izlerini de gelecek nesillere aktarıyor” dedi.