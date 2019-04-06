Mamak Belediye Başkanı Murat Köse İlk Nikahı Kıydı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı. Mamak Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda Emre Ünalan ve Hatice Kübra Akdağ çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Köse, genç çifte mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını geline verdi. Nikah akdinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en az üç çocuk temennisini de genç çifte hatırlatarak mutluluklar dileyen Köse, “Mesaimize başladığımız ilk günde böylesi önemli bir görevi yapmanın mutluluğu içindeyim. Toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumunun bir tanesinin temelini bugün attık. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin” dedi.

İyi günde kötü günde

Mamaklıların iyi gününde kötü gününde devamlı yanlarında olacaklarının altını çizen Köse, “Bizim makamımız vatandaşlarımızın yanı olacak. İyi günlerinde kötü günlerinde hemşehrilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Gönül Belediyeciği’nin en güzel örneğini sergileyeceğiz” dedi.