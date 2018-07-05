Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası başlıyor

Geleneksel hale gelen ve takımlar için sezon öncesi hazırlık niteliği taşıyan anlamlı turnuva 13-15 Temmuz tarihleri arasında Mamak Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Bu yıl ikincisi, düzenlenen turnuvanın ilk maçını ise ev sahibi Yeni Mamak Basketbol Takımı, Atakule Spor Akademisi ile yapacak. 15 Temmuz’da hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmayacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvanın amacı sporu gençlerimize özendirmek. Fakat bununda ötesinde 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin verdiği destansı kahramanlık mücadelesinde şehit olan kardeşlerimizi yad etmek ve genç nesillere o hain geceyi unutturmamaktır” dedi.

İlk şampiyon Mamak

Mamak Basketbol Takımı, Atakule Spor Akademisi, Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü ve Yeni Mamak Spor Kulübü’nün katılacağı dörtlü turnuvanın, kulüplerin eksikliklerini görmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası’nda takımımız şampiyon olma başarısı gösterdi. Turnuvaya katılan takımlara başarılar diliyor, maçlara tüm basketbol severleri davet ediyorum" diye konuştu.

Turnuva takvimi;

13 Temmuz Cuma

15:00 Yeni Mamak Spor Kulübü – Atakule Spor Akademisi

17:00 Mamak Belediyesi – Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü

14 Temmuz Cumartesi

13:00 Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü - Yeni Mamak Spor Kulübü

17:00 Atakule Spor Akademisi - Mamak Belediyesi

15 Temmuz Pazar

13:00 Atakule Spor Akademisi - Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü

17:00 Mamak Belediyesi – Yeni Mamak Spor Kulübü