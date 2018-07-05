Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası başlıyor

Bu yıl ikincisi, düzenlenen turnuvanın ilk maçını ise ev sahibi Yeni Mamak Basketbol Takımı, Atakule Spor Akademisi ile yapacak. 15 Temmuz’da hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmayacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvanın amacı sporu gençlerimize özendirmek. Fakat bununda ötesinde 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin verdiği destansı kahramanlık mücadelesinde şehit olan kardeşlerimizi yad etmek ve genç nesillere o hain geceyi unutturmamaktır” dedi.
İlk şampiyon Mamak
Mamak Basketbol Takımı, Atakule Spor Akademisi, Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü ve Yeni Mamak Spor Kulübü’nün katılacağı dörtlü turnuvanın, kulüplerin eksikliklerini görmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası’nda takımımız şampiyon olma başarısı gösterdi. Turnuvaya katılan takımlara başarılar diliyor, maçlara tüm basketbol severleri davet ediyorum" diye konuştu.
Turnuva takvimi;
13 Temmuz Cuma
15:00 Yeni Mamak Spor Kulübü – Atakule Spor Akademisi
17:00 Mamak Belediyesi – Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü
14 Temmuz Cumartesi
13:00 Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü - Yeni Mamak Spor Kulübü
17:00 Atakule Spor Akademisi - Mamak Belediyesi
15 Temmuz Pazar
13:00 Atakule Spor Akademisi - Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü
17:00 Mamak Belediyesi – Yeni Mamak Spor Kulübü
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