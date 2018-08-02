Mamak Belediyesi, 281 evcil hayvanı kuduz hastalığına karşı aşıladı

Hayvanlara yönelik sürdürdüğü koruyucu çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Mamak Belediyesi, 16-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği aşı kampanyasında 281 evcil hayvanı kuduz hastalığına karşı aşıladı.

Hafta içi her gün farklı mahallelerde ücretsiz olarak yapılan aşılamalarda veteriner hekimler evcil hayvanları kuduz hastalığına karşı aşılarken aynı zamanda sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi. Evcil hayvan sahipleri hayvan bakımı, beslenmesi ve hastalıklara karşı da bilgilendirildi.

Riski ortadan kaldırıyoruz

Hayvan sahiplerinin koruyucu önlem olarak kanun gereği kedi ve köpeklerine her yıl kuduz aşısı yaptırmaları gerektiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bizlerde bunun bilinci ile her yıl vatandaşlarımızın sahip oldukları evcil hayvanları ücretsiz olarak aşılıyoruz. Bu kampanya ile kuduz riskini ortadan kaldırarak, ilçemizdeki dostlarımızın sağlığını kontrol altında tutuyoruz” dedi.