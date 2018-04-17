Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde eğitim gören kursiyerler dönem sonu büyük sergisine hazırlanıyor

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde eğitim gören kursiyerleri yıl sonu heyecanı sardı. Meslek edindirme kurslarına devam eden kursiyer kadınlar, dönem sonu büyük sergisine hazırlanıyor.

14 aile merkezinde farklı branşlarda eğitim gören toplam 3753 kursiyerin bir yıl boyunca ürettikleri çalışmaların yer alacağı sergilerin ilki 20 Nisan Cuma günü saat 14.30’da L alahan Aile Merkezi ’nde açılacak. Kursiyerler 20 Haziran’a kadar sürecek sergilerde el emeği göz nuru ürünlerini, edindikleri hünerleri ve becerileri Mamaklıların beğenisine sunacak.

Başkan Akgül’den davet

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri 'nin eğitimin yanında dostluk, paylaşım, sosyalleşme ve meslek edinme noktasında birçok hizmeti Mamak halkına kazandırdığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatandaşları sergilere davet etti. Akgül, “Aile merkezlerimizi inşa ederken sadece kurs olarak değil, hanım kardeşlerimiz için birer yaşam alanı olarak tasarladık. Merkezlerimize talep her geçen gün artıyor. Genç yaşlı tüm bireyler dikkate alınarak hizmet veren merkezlerimizde hanım kardeşlerimiz hem sosyalleşiyor hem de kurslar sayesinde meslek sahibi oluyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor” diye konuştu.

9 yılda 16 bin kursiyer

2009 yılından bugüne 22 farklı branşta açılan kurslara toplam 16 bin kursiyer katıldı. Kursiyerler, uzman öğretmenler ve eğitimcilerden bir yıl boyunca eğitim aldı. Aile merkezi kurslarında tezhip, resim, takı tasarımı, ahşap boyama, makine nakışı, mefruşat, el nakışı, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, alüminyum, rölyef, giyim, okuma-yazma, bilgisayar, taş bebek, kuaförlük, cilt bakımı, diksiyon, İngilizce ve işaret dili branşlarında eğitim verildi.