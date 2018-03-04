Mamak Belediyesi, bahar aylarının yaklaşmasıyla beraber larva ilaçlamasına başladı

Mamak’ta 66 mahallede etkin şekilde ilaçlama yapılarak vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlayacak. Ekipler dumanlama yerine ilaçlamada en son sistem olan ULV spreyleme sistemini kullanıyor.
Erken tedbir alıyoruz
Haşere ve sineklerin üremesinde en önemli etkenlerin başında çöp ve evsel atıklar bulunuyor. İlaçlama çalışmaları kadar vatandaşların çöplerini de en doğru zamanda dışarı çıkarması gerektiğini dile getiren ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere göre de larva ilaçlaması yapıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı erken tedbir aldık. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için 66 mahallede düzenli olarak ilaçlama çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.
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