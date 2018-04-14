Mamak Belediyesi Basketbol genç takımın Ankara Şampiyonu olması ve A Takımın da play off’a yükselmesinin ardından, küçük erkeklerden de bir başarı geldi

Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan basketbol takımları başarıdan başarıya koşuyor.

2017-2018 U-14 küçük erkekler kategorisinde Alper Mütevellioğlu Sezonu’nu başarılı bir şekilde tamamlayan küçükler, final gruplarına katılmaya hak kazandı. 6 takımdan oluşan gruplarda Yeşil-Beyazlı küçükler ilk 2’ye girmesi durumunda play off’ta boy gösterecek.

Hedef; Her yaş grubunda şampiyonluk