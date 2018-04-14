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Mamak Belediyesi Basketbol genç takımın Ankara Şampiyonu olması ve A Takımın da play off’a yükselmesinin ardından, küçük erkeklerden de bir başarı geldi

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Mamak Belediyesi Basketbol genç takımın Ankara Şampiyonu olması ve A Takımın da play off’a yükselmesinin ardından, küçük erkeklerden de bir başarı geldi
Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan basketbol takımları başarıdan başarıya koşuyor.

2017-2018 U-14 küçük erkekler kategorisinde Alper Mütevellioğlu Sezonu’nu başarılı bir şekilde tamamlayan küçükler, final gruplarına katılmaya hak kazandı. 6 takımdan oluşan gruplarda Yeşil-Beyazlı küçükler  ilk 2’ye girmesi durumunda play off’ta boy gösterecek.  

Hedef; Her yaş grubunda şampiyonluk

Mamak’ın basketbolda ciddi bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Mamak  Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hemen her yaş kategorisinde başarı yakaladık. Bunlardan biri de şampiyonlukla taçlandı. Dileğimiz diğer yaş gruplarında da şampiyon olmak. Spora olan ilginin her geçen gün arttığı Mamak’ta, fırsatlar ve imkanlar verildiğinde ne kadar yetenekli gençlerimizin olduğunun en güzel örneği bu başarılar oluyor” dedi.

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