  • BIST 96.061
  • Altın 184,808
  • Dolar 4,6378
  • Euro 5,3955
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C

Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü geleceğin yıldız adaylarını arıyor

»
Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü geleceğin yıldız adaylarını arıyor
Sportif alanda altyapıya yaptığı yatırımlar ile 2018 yılına 2 kupa birden kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü geleceğin yıldız adaylarını arıyor.

Elde ettiği başarılar ve üst düzey organizasyonu ile tüm basketbol camiasının haklı takdirini kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü bu yıl ki altyapı seçmelerini ise 28-29 Temmuz tarihlerinde saat: 11.00-16.00 arasında Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

 

Önde gelen bir kulüp olmak istiyoruz

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın özellikle kurumsal yapısı,   antrenör ekibi ve üst düzey çalışma imkanları ile Ankara basketboluna yeni bir hava kattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Yapılacak seçmeler doğrultusunda kemik kadromuzu oluşturup, uzun soluklu başarıları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi neticesinde ise Ankara’nın ve Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden biri olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yaş gruplarına göre seçmelerin başlama saatleri ise şöyle:

Erkekler

2001 – 2002 Doğumlular : 11:00 – 12:00

2003 – 2004 Doğumlular : 12:00 – 13:00

2005 – 2006 Doğumlular : 13:00 – 14:00

2007 – 2008 Doğumlular : 14:00 – 17:00

Kızlar  

2003 - 2004 Doğumlular : 15:00 - 16:00

2005 - 2006 Doğumlular : 16:00 - 17:00

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Öğrenciler, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti20 Haziran 2018 Çarşamba 11:53
  • Mesut Akgül ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan esnaf ziyaretinde bulundu20 Haziran 2018 Çarşamba 11:51
  • Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışmaları’nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu19 Haziran 2018 Salı 11:15
  • Ziya Polat ve Mesut Akgül, Ramazan Bayramı dolayısıyla çat kapı ziyaretlerde bulundu17 Haziran 2018 Pazar 09:17
  • Ankara’nın akciğerleri olarak adlandırılan Üreğil Kent Ormanı Projesi’nin yapımı tüm hızıyla sürüyor17 Haziran 2018 Pazar 09:16
  • Mamak Belediyesi Basketbol alt yapı takımları da bu yıl kupalara ambargo koydu15 Haziran 2018 Cuma 10:53
  • Mesut Akgül, Başak Mahallesi esnafını ziyaret etti12 Haziran 2018 Salı 10:38
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül federasyon ve dernekler için iftar programı düzenledi12 Haziran 2018 Salı 10:36
  • Mesut Akgül, Şafaktepe Mahallesi’nde kurulan sahur buluşmasına katıldı12 Haziran 2018 Salı 10:32
  • Mesut Akgül şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu11 Haziran 2018 Pazartesi 11:34
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim