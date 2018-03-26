Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Finalspor’u seyircisinin de desteğiyle 75-61 mağlup etti

Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen takım koçu Murat Dikmen, “Müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıktık ve bunu elde ettiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Mamak, Final’e geçit vermedi
Saha ve seyirci avantajını kullanarak etkili bir oyun sonucu on dört sayılık farkla sonuca giden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bir üst ligin anahtarı olan play off yolunda emin adımlarla ilerliyor. Karşılaşmanın yıldız oyuncusu kritik zamanlarda oyuna ağırlığını koyan Serkan Özver oldu. Özver 17 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle maçın en skorer ismi oldu. Mücadeleyi başından sonuna kadar izleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, maçın son düdüğü ile birlikte soyunma odasında oyuncuları kutladı. Galibiyet sevincini hem taraftarla hem de oyuncularla birlikte yaşayan Akgül, “Bu galibiyet taraftarımıza gelsin” diye konuştu.
Maçın istatistikleri
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nda Doğan Deniz Yiğit 10 sayı 6 ribaund, Görkem Sönmez 11 sayı 6 ribaund, Serkan Özver 17 sayı 4 ribaund 2 asist, Sinan Eid 7 sayı 3 ribaund 3 asist, Umur Peten 14 sayı 8 ribaund 1 asist kaydetti. Finalspor’da ise Umar Atın 12 sayı 3 ribaund, Onur Özkapıcı 8 sayı 2 ribaund 1 asist, İsmail Esmeray 1 sayı ile mücadele etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.