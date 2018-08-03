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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilçe genelinde düzenlediği seçmeleri tamamladı

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilçe genelinde düzenlediği seçmeleri tamamladı
2017-18 sezonuna 6 kupa birden sığdıran ve yeni sezon için alt yapıdaki oyuncu portföyünü genişleterek liglerde iddiasını arttırmak isteyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilçe genelinde düzenlediği seçmeleri tamamladı.

222 genç yeteneğin kıyasıya yarıştığı seçmeler Mamak Spor Salonu’nda düzenlendi. Her yaş kategorisinde uzman antrenörler eşliğinde yapılan seçmelerde, içlerinde başarılı olanlar ise alt yapı idmanlarına çıkmaya hak kazandı.

 

Sistematik çalışıyoruz

Uzun soluklu başarıları elde etmek için alt yapının güçlü olması gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunun en güzel örneği bu yıl aldığımız kupalarla gösterdik. Seçmelerimizi çok sistematik bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Çünkü basketbolda Ankara’nın ve Türkiye’nin önde gelen altyapılarından biri olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yeni yeteneklerini keşfetmek için her yıl seçmeler düzenliyoruz” dedi. 

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