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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nı 71-81 mağlup etti

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nı 71-81 mağlup etti
Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig (TB2L) B grubu 19. hafta müsabakasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı deplasmanda oynadığı maçta İzmir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nı 71-81 mağlup etti.

Celal Atik Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılar’ın en skorer ismi ise, 18 sayı ile Ömer Kağan Göğüş oldu.

 

Deplasmanda 10 sayı fark attılar

Maça iyi başlayamayan Yeşil-Beyazlılar ilk periyodu 25-20 geride kapattı. 2. periyota ise fırtına gibi başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı başarılı atışlarla ilk yarıya 39-48 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçen 3. periyotta da üstünlüğü kaptırmayan Yeşil-Beyazlılar, maçı da 71-81 kazanarak, ligin bitimine son 3 maç kala önemli bir avantaj elde etti.

İlk 8’deyiz

Hem deplasmanda hem de kendi evlerinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Play-Off’lara kalmak için ilk 8 takım arasında olmamız gerekiyor. Takımımız şuan 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Sporcularımızda bunun bilinci ile son ana kadar ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi. Yeşil-Beyazlılar 24 Mart saat 17.00’de Final Spor ile Mamak Spor Salonu’nda karşılaşacak.

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