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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Play-Off’lar için önemli bir galibiyet daha adlı

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Play-Off’lar için önemli bir galibiyet daha adlı
Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig (TB2L) B grubu 18. hafta müsabakasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde oynadığı maçta Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nı 33 sayı farkla geçti..

90-57. Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta her periyot heyecan dolu anlara sahne olurken, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Play-Off’lar için önemli bir galibiyet daha adlı.

 

Maç boyunca üstünlük kurdular

 

Maç boyunca rakibine pota altında geçit vermeyen Yeşil-Beyazlılar

ilk periyodu 23-15 önde kapattı. 2.periyotta ise başarılı dış atışlarla farkı 15 sayıya kadar çıkartan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk yarıya 45-30 önde girdi. 3. periyoda da fırtına gibi başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı başarılı savunmasıyla rakibini dış atışlara zorlayarak farkı 28 sayıya çıkardı. Son periyotta ise potasında sadece 9 sayı gören Yeşil-Beyazlılar sahadan 90-57 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Son 4 maç

İç sahada oynan maçlarda alınan başarılı sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “ Ligin bitimine sadece 4 maç kaldı. Önümüzdeki her maçın ayrı bir önemi var. Sporcularımız da bunun bilinci ile son ana kadar ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu çaba ve takım oyunu bir üst tura çıkmamızdaki en büyük etken olacak” dedi.

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