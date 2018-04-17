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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Play-Off’lara veda etti

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Play-Off’lara veda etti
Türkiye Basketbol 2. Ligi’ni ilk sekiz içinde tamamlayarak Play-Off’lara katılmaya hak kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, eleme maçının rövaşında, Bornova Belediye Sporu evinde konuk etti.

İzmir'de ev sahibine konuk olduğu ilk maçı kaybederek sahaya handikapla çıkan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta son periyotta öne geçse de 69-73 mağlup oldu. Binlerce taraftarın desteklediği maçta, Yeşil-Beyazlıların performansı ayakta alkışlandı.

 

Heyecan son ana kadar devam etti

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodu 13-15 biterken, rakip Bornova Belediye Spor soyunma odasına 26-41 gibi farklı skorla gitti. 3. periyoda taraftarında desteği ile fırtına gibi başlayan Mamak Belediyesi farkı 6 sayıya kadar indirdi. Heyecan dolu geçen son periyotta ise Yeşil- Beyazlılar öne geçmesine rağmen sahadan 69-73 mağlup ayrıldı. Basketbolun her kategorisinde başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sporda kazanmak kadar kaybetmekte var. Basketbolda bu sezon küçük erkekler ve A Takımımız play-off da oynama başarısı elde ederken, genç takımımızda Ankara Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı” dedi.  

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